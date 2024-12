Hoy los dolores son muy intensos, y a pesar de que ya le dieron de alta en el hospital, este viernes nuevamente tuvo que regresar. "El dolor de cabeza es muy intenso, es como que palpita. Ya han pasado cuatro días y no he podido ir al baño" relata David, visiblemente conmovido por la situación.

Tiene miedo, asegura. Miedo de que las lesiones se compliquen y no le den tiempo para despedirse de su familia. Miedo de no volverlos a ver. Miedo de no volver a pisar suelo colombiano. Le pide a la Cancillería estudiar su caso para gestionar algún tipo de ayuda. Por ahora, y debido a la gravedad de sus heridas, le recomendaron no volar, por lo que tendrá que quedarse en Estados Unidos al menos dos meses más.