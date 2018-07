Bendición maldita

Justo cuando debería disfrutar de la fama que logró por su trabajo en una saga taquillera como Star Wars, la actriz Kelly Marie Tran, quien debutó en Los últimos Jedi, vive una absurda pesadilla en sus redes sociales. Desde el estreno de la cinta en diciembre, los más intolerantes seguidores de la serie multimillonaria se han volcado a sus redes sociales y perfiles en páginas como Wikipedia y Wookieepedia para atacarla. Se burlan de forma desobligante de su ascendencia vietnamita, y le cambian el nombre por apelativos racistas como Ching Chong Wing Tong. Hastiada, la actriz de 29 años decidió borrar el contenido de su cuenta en Instagram la semana pasada, y solo dejó un mensaje: “Con miedo, pero seguiré de todas formas”.



‘La niña’ in English

La televisión colombiana vuelve a exportar una historia original. Ya sucedió con Betty la fea, una producción que se prestó para adaptaciones en varios idiomas e hizo reír al planeta, y ahora tiene lugar con una serie relevante para la historia de Colombia. La niña, que cuenta la vida de una pequeña reclutada por la guerrilla que se reintegra a la sociedad, despertó el interés de la cadena FX, quien en conjunto con Caracol Televisión y Propagate la llevarán al público estadounidense. Al respecto, la escritora de la serie, Juana Uribe, le dijo a SEMANA: “Que ‘La niña’ vaya a ser adaptada al mercado anglo tiene para mí y para todos los que escribimos y trabajamos en ese proyecto un significado enorme. Que la más local de las historias se vuelva universal nos demuestra que hay que seguir por ese camino. Contar lo que nos mueve y nos llega al alma; hacerlo bien y que le mueva fibras a la gente. Lo demás llega. Estoy muy feliz también por la niña que nos inspiró porque su historia va a llegar lejos y valió la pena contarla”.



Puños de plata

Algo queda claro en la lista que recién publicó la revista Forbes con el escalafón de los atletas mejor pagados en el mundo entre junio de 2017 y junio de 2018: una pelea de boxeo aún tiene la capacidad de trastocar el ranking. En el número 1 y en el número 4 de la lista, se ubican respectivamente Floyd Mayweather Jr. (285 millones de dólares) y Conor McGregor (99 millones de dólares), ganador y perdedor de la denominada ‘pelea del año’ que tuvo lugar en agosto de 2017 y les dejó ingresos millonarios. En el resto del top 5 aparecen futbolistas liderados por Lionel Messi (111 millones de dólares), Cristiano Ronaldo (108 millones de dólares), en el segundo y tercer lugar; y Neymar (90 millones de dólares), quien ocupa el quinto lugar. El resto del top 10 es más variado, e incluye a los basquetbolistas LeBron James (85,5 millones de dólares) y Stephen Curry (76,9 millones de dólares) y el tenista Roger Federer (77,2 millones de dólares). El fútbol americano, el deporte de mayor rating en el lucrativo mercado gringo, solo asoma en las posiciones 9 y 10.



El sultán feminista

Los cambios traen sobresaltos, especialmente si rompen tradiciones milenarias. Esto prueba la historia de Hamengkubuwono X, sultán de Yogyakarta, un admirado líder político en la isla indonesia de Java que se niega a seguir el protocolo y, contra la opinión de toda su familia, escogió a su hija mayor para sucederlo. Desde que expresó su deseo, existe una campaña abierta para evitar que la princesa Mangkubumi asuma. Entre los opositores más férreos están los tíos, liderados por Prabukusumo. Este dijo a los medios que toda la familia se ha comprometido a no pelear ahora, pero una vez muera el sultán, harán todo por revertir la situación: “Su esposa y sus hijas serán expulsadas del palacio, pues ya no hacen parte de nuestra familia”, sentenció. El sultán viene preparando el terreno desde 2015, cuando cambió el nombre de su hija a Mangkubumi, que traduce “La persona que sostiene al mundo”, y que se le otorga a su heredero, y también cuando removió el apelativo de khalifah, solo apto para hombres, al título de monarca.



La reina y la prostituta

La reina Isabel II sorprendió al mundo este lunes durante la celebración del aniversario número 65 de haber asumido el trono. La monarca enalteció con una Orden al Mérito a Catherine Healy y su lucha por defender los derechos de las trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda. Healy, ahora de 63 años, se dedicó a la prostitución en 1980 para mejorar sus finanzas y, según afirma, pasó de ganar 400 dólares por semana como maestra a más de 2.000 como trabajadora sexual. Pero pronto se dio cuenta de que en su oficio no contaba con ninguna protección y que al practicarlo vivía bajo la amenaza de arrestos y maltrato. Esto la impulsó a liderar una lucha de más de tres décadas para organizar el gremio y buscar el reconocimiento gubernamental. Su principal victoria vino con la ley de reforma de la prostitución, que en 2003 despenalizó el trabajo sexual, les ofreció a las trabajadoras sexuales protección social y permitió que los burdeles funcionaran como una empresa normal. A este hito, ahora se suma este reconocimiento real, que según afirma Healy la hizo llorar, pues “envía un mensaje muy directo a todas las trabajadoras sexuales: estamos incluidas”.



Chagall, rey en Bilbao

Hasta septiembre, el museo Guggenheim de Bilbao dedica su más grande exposición a Moishe Segal, conocido como Marc Chagall, artista nacido en Bielorrusia y nacionalizado en Francia, país en el que amplió su visión y se hizo a un lugar entre los grandes del siglo XX. Más de 80 pinturas y dibujos hacen parte de Los años decisivos, 1911-1919, la muestra que también sirve de relato de sus años mozos, marcada por las dificultades para acceder a la educación y a las artes. Chagall venció obstáculos para salir de su pueblo y llegar a San Petersburgo, una ciudad a la que los judíos solo podían entrar con un permiso. Luego, en 1911, se mudó a París gracias a un mecenas. Allá asumió un nuevo nombre y comenzó a generar olas con su arte, lleno de metáforas y colorido. Trabajó junto a Modigliani, Léger y, según añade la introducción de la muestra, en su obra “las reminiscencias del arte popular ruso y de su cultura se mezclan con los experimentos estilísticos más avanzados que le ofrece la vanguardia de París y algunas de sus figuras más destacadas, como Pablo Picasso, Robert y Sonia Delaunay o Jacques Lipchitz”.

Para leer este artículo completo: SUSCRÍBASE INICIE SESIÓN Este contenido hace parte de nuestra edición impresa: exclusiva para suscriptores.