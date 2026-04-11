Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el sábado 11 de abril para los 12 signos del zodiaco

Para quienes siguen de cerca la astrología, este 11 de abril llega con un aire distinto. No sería un sábado más, sino una fecha que, según expertos, trae condiciones favorables para hacer movimientos clave y replantear el rumbo en varios frentes de la vida.

La recomendación es clara: no dejar que el momento pase desapercibido. Los astrólogos hablan de una energía que invita a tomar decisiones, hacer ajustes tanto en lo personal como en lo profesional y, sobre todo, dejar atrás lo que ya no aporta.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de abril, según Walter Mercado

Parte de esa lectura tiene que ver con la influencia de los planetas, que aseguran estaría impulsando habilidades como la intuición, el valor para actuar y la capacidad de adaptarse. Un combo ideal para quienes llevan tiempo pensando en cerrar ciclos o dar ese paso que han venido postergando.

En este contexto, vuelve a resonar el mensaje de Walter Mercado, centrado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía individual.

Su legado se mantiene vigente gracias a su sobrina, Betty B. Mercado, quien ha seguido difundiendo esas enseñanzas.

Así, más que una fecha cualquiera, este día se plantea como una especie de impulso simbólico: una oportunidad para empezar de nuevo y abrir la puerta a cambios importantes si se sabe aprovechar.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“La Luna se encuentra en el signo de acuario y la misma te impulsa a actuar de manera diferente a lo habitual, buscando soluciones originales y rompiendo patrones. Tu mente está más abierta, lo que te ayuda a conectar con personas que te inspiran a crear. Evita la impulsividad y deja que la innovación guíe tus pasos”.

Números de la suerte: 7, 22, 12.

Tauro

“Esta Luna en Acuario te saca de tu zona de confort y te invita a experimentar con nuevas ideas o métodos, especialmente en tu área de trabajo. Se activa en ti un deseo inesperado de cambiar algo en tu rutina o en tu entorno. Aunque el cambio no siempre te entusiasma, esta energía te beneficia si fluyes”.

Números de la suerte: 18, 49, 31.

Géminis

“La Luna en Acuario activa tu lado creativo y tu capacidad para ver posibilidades donde otros ven límites. El día se presenta ideal para conversaciones estimulantes, proyectos creativos o decisiones que requieren visión a futuro cercano. Tu mente está brillante; solo evita dispersarte demasiado, Géminis”.

Números de la suerte: 15, 28, 19.

Cáncer

“La energía de esta Luna acuariana te pide tomar distancia emocional para ver las cosas con más claridad. Hoy podrías sentirte más desapegado o racional, lo cual te ayuda a resolver algo que antes te abrumaba. No temas poner límites o tomar decisiones fuertes si son necesarias para tu bienestar”.

Números de la suerte: 47, 6, 33.

Leo

“La Luna en tu signo opuesto despierta tu deseo de libertad y autenticidad en tus relaciones. Ahora te vas a cuestionar costumbres o rutinas que ya no te permiten brillar con naturalidad. Es tiempo de cambios y un buen día para expresar tus ideas con originalidad y abrirte a nuevas formas de expresión”.

Números de la suerte: 10, 23, 5.

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Virgo

“Esta Luna en el signo de Acuario te invita a flexibilizar tu manera de pensar y probar métodos distintos a los habituales. Podrás encontrar ahora soluciones inesperadas a problemas que te parecían complejos. Permite que la creatividad y la lógica se mezclen y notarás que tu mente está lista para innovar”.

Números de la suerte: 40, 3, 13.

Libra

“La energía acuariana activa tu lado más social, creativo y visionario. Estarás ahora muy inspirado a colaborar, compartir ideas o iniciar proyectos que te conecten con personas afines a ti. Evita complacer por compromiso, sin tener deseos de hacer ya que la Luna te pide autenticidad, no diplomacia ficticia”.

Números de la suerte: 10, 8, 28.

Escorpio

“La Luna en Acuario te lleva a observar tus emociones desde una perspectiva más fría y estratégica. El momento es ideal para tomar decisiones importantes sin dejarte arrastrar por el drama o el ‘hay bendito’. Es un buen momento para reorganizar tu vida, romper patrones y abrir espacio para lo nuevo”.

Números de la suerte: 11, 1, 46.

Sagitario

Esta Luna despierta tu curiosidad y tu deseo de explorar ideas poco convencionales. Te sentirás especialmente inspirado, con ganas de aprender, crear o conectar con personas que piensan diferente. Tu visión se expande y te impulsa hacia un futuro más libre. Disfrutarás como nunca antes de tu exaltada creatividad".

Números de la suerte: 37, 3, 14.

Capricornio

“La energía de esta Luna en el signo de Acuario te invita a soltar el control y permitir que las cosas fluyan de manera más casual, natural, espontánea. Descubrirás ahora nuevas formas de avanzar en tus metas sin tanta rigidez. La innovación es tu aliada, Capricornio. Escucha ideas nuevas, frescas y atrévete a aplicarlas”.

Números de la suerte: 24, 16, 44.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Con la Luna en tu signo, Acuario, tu esencia se ilumina y te sientes auténtico, libre y lleno de ideas brillantes. Es un día ideal para iniciar cambios, expresar tu individualidad y tomar decisiones que reflejen quién eres realmente. Tu energía es magnética y visionaria. Muchos serán ahora los que quieran imitarte”.

Números de la suerte:9, 38, 31.

Piscis

“La Luna en Acuario te vuelve más introspectivo, pero desde un lugar mental y analítico. Lograrás comprender algo importante sobre ti mismo sin dejarte llevar por la emoción. Aprovecha este día para planear, visualizar y soltar viejas cargas que ya no encajan con tu nuevo entorno. Deja ir y serás feliz”.

Números de la suerte: 25, 12, 2.