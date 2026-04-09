Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de abril, según Walter Mercado

Cada día, miles de personas apuestan su dinero; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el viernes 10 de abril, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

El día exige prudencia, especialmente en el entorno laboral. No es momento para decisiones apresuradas, sino para observar y analizar.

Números de suerte: 13, 1, 16.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La sinceridad y la fuerza emocional se hacen presentes. En el amor, se marcan nuevos límites que fortalecen la autoestima.

Números de suerte: 31, 44, 10.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Se abre una etapa para soltar el pasado y hacer espacio a nuevas oportunidades. La confianza en sí mismo será determinante.

Números de suerte: 22, 28, 7.

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Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Los sentimientos se intensifican y el pasado vuelve a tocar la puerta. Es importante no dejarse llevar por los excesos emocionales.

Números de suerte: 8, 31, 4.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

El enfoque debe estar en el control financiero. Es un buen momento para organizar gastos y evitar impulsos innecesarios.

Números de suerte: 6, 7, 15.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

La jornada favorece la limpieza emocional y mental. Dejar atrás lo negativo permitirá abrirse a nuevas bendiciones.

Números de suerte: 23, 6, 18.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Las oportunidades relacionadas con viajes o el extranjero toman fuerza. La intuición será una gran aliada para elegir correctamente.

Números de suerte: 25, 3, 41.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

La fe y la paciencia serán fundamentales para resolver asuntos personales. Escuchar la voz interior marcará la diferencia.

Números de suerte: 1, 7, 16.

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Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se recupera la estabilidad emocional y se fortalecen los proyectos. Todo esfuerzo pasado comienza a dar frutos.

Números de suerte: 10, 18, 11.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

La armonía se instala en diferentes aspectos de la vida. Es un momento para disfrutar y dejar atrás el pesimismo.

Números de suerte: 47, 2, 31.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

El enfoque está en construir bases sólidas para el futuro. La clave será confiar en el presente sin compararlo con el pasado.

Números de suerte: 4, 8, 22.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

La energía se centra en el hogar y la familia. La empatía y el liderazgo emocional se fortalecen.

Números de suerte: 19, 9, 14.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.