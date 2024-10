Caos en la Universidad Nacional, en Bogotá: cientos de personas se tomaron los edificios e instalaron campamentos

Según los primeros reportes, estos ciudadanos llegaron con diferentes objetos como ollas, cobijas, carpas, entre otros, e instalaron una especie de campamentos improvisados en el complejo educativo. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de alguna autoridad de la Universidad.

En las imágenes se muestran tiendas de campaña y muchas personas asentadas en los alrededores con total normalidad. “Fue completamente tomado y no ha habido agua”, expresó uno de los funcionarios.

Ante esto, fue enfático recalcando que no hay condiciones para poder realizar las actividades académicas, puesto que no se puede garantizar el buen servicio para los estudiantes, los profesores y demás empleados. Por esta razón, se solicitó abstenerse de acercarse a este edificio hasta que no se establezca con claridad qué es lo que sucede.