Capturan a hombre que presuntamente abusó de una adolescente en TransMilenio en la noche de Halloween

La Fiscalía General de la Nación confirmó este sábado que el presunto responsable del abuso sexual denunciado por una adolescente de 17 años en redes sociales fue capturado y será presentado ante un juez que definirá su futuro judicial.

“Trabajo investigativo de #Fiscalía y @PoliciaBogota permitió identificar y capturar al presunto responsable de abuso sexual contra adolescente de 17 años, en hechos ocurridos el 31 de octubre, en TransMilenio. En próximas horas será presentado ante juez de control de garantías”, dijo el ente investigador en sus canales oficiales.

Tras la captura del sospechoso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, exaltó el trabajo adelantado por las autoridades y prometió velar por la seguridad de las mujeres.

“Nuestra @PoliciaBogota ha capturado al delincuente que presuntamente abusó de Hilary. Se procederá a su judicialización. En Bogotá trabajamos sin descanso y en coordinación por la seguridad de todos. A las mujeres se les respeta. Las cuidaremos y las haremos respetar”, puntualizó.

La Policía Metropolitana de Bogotá había ofrecido hasta 30 millones de pesos de recompensa por información que condujera a la captura del presunto abusador sexual.

En el video en el que da a conocer los presuntos abusos, la joven describió con voz entrecortada que en la noche de Halloween tomó la ruta B13 de TransMilenio, que conduce al norte de Bogotá, se bajó en la estación de La Castellana, y que en esa misma descendió un hombre que miraba para lado y lado mientras sacaba algo de la maleta. En el lugar estaban solo los dos, así que ella empezó a agilizar el paso con angustia.

“Era una estación en la que no había un solo policía, ni un solo celador. Este hombre llega detrás mío y me amenaza con un cuchillo”, relata. Inicialmente todo parecía un atraco, porque el hombre, que según describe la niña, tenía aspecto de habitante de calle y le pidió que le entregara todo lo que llevaba. Así que ella se quitó un canguro –bolso pequeño- que tenía terciado sobre su pecho. Él la empieza a requisar de arriba abajo sin encontrar su celular.

Mientras la amenazaba con el cuchillo se acerca a su cuello y “empieza a decirme muchas cosas obscenas, dice que quiere coger y no sé qué. Y entro totalmente en shock y no puedo responder absolutamente nada”, indica. Dijo que trataba de reaccionar frente a todo lo que estaba pasando y no podía del mismo susto.

El hombre la tomó de la mano para obligarla a salir de la estación de TransMilenio. Una vez lo logró valiéndose de amenazas, el celular que ella escondía en su busto se asomó y sin dudarlo él se lo arrebató. La llevó atrás de la estación y allí todo empeoró.

“Se bajó los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a practicarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short (yo llevaba un short puesto) y acá –señala los senos–. Yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque por el miedo no podía hacer absolutamente nada”, describe entre lágrimas.

Fueron dos jóvenes que caminaban por el lugar los que motivaron a que la agresión parara. La adolescente señala que ellos se percataron de que algo estaba pasando y buscaron acercarse, en ese momento el abusador se va corriendo. La menor corre hacia los jóvenes para pedirles ayuda. Una vez le facilitan el celular, la joven se comunica con las amigas con las que se iba a encontrar y que la estaban esperando. Sus amigas llegaron a recogerla y por más que intentaron buscar al agresor no volvieron a verlo.

La joven describe a su abusador, consciente de que no recuerda muchos detalles de su rostro, pero con algunas características que quizá puedan ser útiles a la hora de identificarlo: tenía barba, vestía de azul y tenía aspecto de habitante de calle.