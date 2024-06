Capturan a hombre señalado de abusar, cuando era menor de edad, de una niña de 11 años en Bogotá

Preocupantes cifras

Durante el debate en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, sobre la violencia contra la mujer en la ciudad, la concejal del Partido Verde, María Clara Name, afirmó que, “es muy preocupante, que en los primeros 4 meses del 2024, en promedio diariamente se presentaron 104 casos de violencia intrafamiliar contra de mujeres, reportando así un incremento del 165 % en este indicador. Así mismo, los casos contra los menores de edad se cuadriplicaron, pasando de 349 a 1.314 registros, según cifras de la Mebog”, afirmó María Clara Name.

“Este estremecedor panorama no refleja toda la realidad que afrontan las mujeres en la ciudad hay muchos casos que no salen a la luz, se quedan al interior de los hogares de sus núcleos familiares, de los lugares donde son explotadas y violentadas miles de mujeres diariamente. Hace 10 días en menos de 24 horas hubo dos feminicidios en la ciudad. Tampoco podemos olvidar el caso de Lina María Suárez, víctima de un intento de Feminicidio, el pasado 9 de mayo en la localidad de Suba. Su ex pareja le disparó en 5 oportunidades, no la mató pero si la dejó parapléjica y pide asesoría y acompañamiento para ella y dos hijos menores de edad. No tienen recursos ni para una silla de ruedas ni camilla”.