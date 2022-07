Capturan a presunto implicado en el atraco a Camilo Mugno, acordeonero de Peter Manjarrés

Como una nueva modalidad de atraco, así denunció Camilo Mugno el hecho delincuencial del que fue víctima el pasado domingo 24 de julio en el norte de Barranquilla.

El caso se registró en horas de la tarde cuando el artista se movilizaba en su camioneta. Una motocicleta le chocó por la parte trasera, el sujeto desciende de la moto y le manifiesta que no llame a las autoridades de Tránsito porque no tiene los recursos para responderle.

Mugno relató que quiso “dejar el tema así” y posteriormente fue abordado por otro delincuente que lo amenazó con lesionarlo si no le entregaba sus pertenencias.

“Ni una cadena, ni un reloj, ni el dinero y todo lo que se llevaron, vale más que mi vida. Estos amigos de lo ajeno le pegaron por detrás a mi camioneta, en ese momento solo estaba el conductor de la moto, me pide que no llame al Tránsito y me dice que no tiene cómo responderme. Agotado de los compromisos del fin de semana decidí dejar eso así y le dije que no se preocupara. Cuando me iba a montar a mi carro para arrancar, me aborda por el otro lado el compañero del motorizado, me encañona y me dice que no me mueva porque me pegaba un tiro”, contó el artista a través de un video que difundió por sus redes sociales.

En la mañana de este lunes la Policía Metropolitana de la ciudad informó que capturaron a un sospechoso en la calle 98 con carrera 51.

“La motocicleta que conducía esta persona cumple con las características proporcionadas por la víctima del hurto, testigos y algunas imágenes que circularon en redes sociales. Además, el sujeto también tenía las mismas características y fue reconocido por la víctima, quien instaura la denuncia correspondiente. Al sujeto, de 20 años, le fue hallada un arma de fuego, por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, fue inmovilizada una moto”, señaló la institución.

Las autoridades añadieron que “se investiga la identidad del otro posible implicado en el hurto”.

Después de lo ocurrido, el cantante Peter Manjarrés también se pronunció por medio de su cuenta de Twitter:

Nueva modalidad de atracó en Barranquilla una moto te pega duro por detrás al Carro y el de la moto se pone a llorar q no tiene plata. Y cuando te bajas del carro se te viene otro con pistola en mano. Aquí está un ejemplo real. Acaba de pasar. pic.twitter.com/ZLrbsjegRq — petermanjarres (@PeterManjarres) July 24, 2022

