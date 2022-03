Caso Mauricio Leal | medio hermano rompió el silencio y dijo no querer su fortuna

Mauricio Leal, considerado el estilista de los famosos en Colombia, fue hallado sin vida el pasado 22 de noviembre en la lujosa casa que tenía en La Calera (Cundinamarca) junto al cadáver de su madre, Marleny Hernández.

Tras ser detenido por la Fiscalía General de la Nación, Jhonier Rodolfo Leal (hermano mayor del reconocido peluquero) admitió el doble homicidio en la audiencia de imputación. Asimismo, le pidió perdón a toda su familia y al país.

“Acepto los cargos de manera libre y voluntaria a través de un acuerdo con la Fiscalía. Les pido perdón antes que nada a mi familia, mis hijos, las víctimas y a toda Colombia por los hechos acontecidos”, manifestó en su momento el vallecaucano.

Carlos Andrés García, hijo de Marleny Hernández y medio hermano de Mauricio Leal, rompió este martes el silencio y habló por primera vez sobre este mediático caso que conmocionó al país.

Ante la terrible confesión de Jhonier, el hombre reveló que casi se vuelve loco debido a que lo admiraba mucho desde que eran pequeños. Además, puntualizó que nunca creyó en la hipótesis del posible suicidio.

“Darme cuenta de que mi hermano fue el que hizo eso fue tenaz para mí. Yo admiraba mucho a Jhonier y saber que él lo hizo fue devastador. Cuando me enteré, casi me vuelvo loco. Me daba contra las paredes”, manifestó inicialmente en la emisora W Radio.

Luego, agregó: ”Yo había hablado un día antes con ellos dos. La verdad nunca creí lo del suicidio y el asesinato. Ellos se adoraban y él nunca hubiera hecho una cosa de esas. Siempre me decía que tenía muchos planes”.

García, de igual manera, aprovechó el momento para indicar que se declaró como víctima en todo este proceso y aclaró que no está interesado en la fortuna que logró recaudar el reconocido estilista.

“Yo me declaré como víctima en el proceso porque ellos eran mi mamá y mi hermano, eran mi familia. La plata y los bienes no me importan, a mí lo que realmente me interesa es que se aclare lo que pasó con los dos”, concluyó en la emisora.

El medio hermano del famoso peluquero se encuentra actualmente recluido en la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, pagando una condena de 15 años por actos sexuales con una menor de edad.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que está a cargo de las propiedades de Mauricio Leal, manifestó recientemente que cinco familiares del estilista se han acercado a sus instalaciones para reclamar sus pertenencias.

Cebe recordar que la Fiscalía General incautó varios documentos importantes que tenía el estilista durante las últimas inspecciones que realizó en su casa, así como joyas, obras de arte, costosos relojes y una colección de zapatos, avaluada en más de cuatro millones de pesos.

“Todos los muebles están bajo la protección de la SAE y serán entregados a los futuros herederos [de la fortuna de Mauricio Leal], mientras que la vivienda será arrendada por 9.030.000 pesos”, precisó el ente investigador.

De acuerdo con la Sociedad de Activos, Erika Sanguinetti, representante legal de Carlos Andrés García, es una de las personas que está reclamando las pertenencias de Leal, el cual tenía varias excentricidades.

La audiencia para definir la condena de Jhonier Rodolfo Leal será el próximo 29 de marzo, donde se confirmará principalmente el acuerdo que firmó con la Fiscalía General de la Nación.