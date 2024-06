Colombia se salvó de pagar millonaria indemnización que pretendían inversionistas del Puerto de Barranquilla

Sobre la petición de los inversionistas del Puerto de Barranquilla, el Consejo de Estado determinó que “la causal bajo análisis no está llamada a prosperar en la medida en que no se cumplen los presupuestos para ello. Por un lado, el Tribunal no negó el decreto de una prueba solicitada oportunamente, ni dejó de practicar una prueba decretada sin fundamento legal alguno. La exhibición de documentos solicitada por la parte convocante sí se llevó a cabo, sobre los documentos que Cormagdalena tenía en su poder”.