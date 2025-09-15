Nación
Comandante del batallón de ingenieros del Ejército, en líos con la Fiscalía por presunta corrupción
La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió indagación contra el general Ricardo Roque, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación.
SEMANA conoció que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió indagación en contra del actual comandante del batallón de ingenieros, el general Ricardo Roque, bajo la noticia criminal 187, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación.
En el documento en poder de SEMANA se lee: “Me permito comunicarle que la noticia criminal 187 seguida en contra de Ricardo Heriberto Roque Salcedo, en su calidad de brigadier general del Ejército, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación".
El documento de la denuncia que hoy enreda al alto mando militar advierte “presuntos hechos de corrupción en la contratación pública de proyectos de infraestructura militar que involucrarían a varios servidores públicos de las Fuerzas Militares. La denuncia, presentada por el señor Alexander Chala Sáenz, refiere un presunto esquema de corrupción que aparentemente habría permitido la adjudicación irregular de contratos de infraestructura militar en beneficio de una red de oficiales y suboficiales”.
En la denuncia se indica: “Desde 2015 hasta la fecha, bajo el liderazgo del general Roque, actual comandante del Comando de Ingenieros del Ejército, se ha consolidado una red de corrupción que ha facilitado el desvío de recursos públicos mediante la manipulación de contratos, sobrecostos en la construcción de infraestructura militar y el uso indebido de materiales”.
Así mismo, indica el documento en poder de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia: “Esta estructura ilícita se ha desarrollado a través de diversos proyectos adjudicados en el marco del Convenio de Colaboración 7211(13-075) de 2013 y del Contrato 001-245-2045 (12-12-2015)”.
El denunciante advierte: “Se evidencia que el general Roque, en su calidad de comandante de la Bring y ahora comandante del Comando de Ingenieros, ha permitido y coordinado la adjudicación de estos contratos en beneficio de una red de oficiales y suboficiales”.
Es de anotar que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió en los últimos días indagación contra dos generales del Ejército por hechos que se apartarían de los órdenes constitucionales de la institución militar.
El segundo caso fue el del general Federico Mejía, quien es indagado por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir, por una supuesta alianza con grupos paramilitares en el departamento del Cauca.
Sobre Mejía, indicó el Ejército: “La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se inició con ocasión a la noticia publicada por la revista SEMANA, el día 4 de mayo de 2025, la cual fue de conocimiento público. De manera paralela, al interior del Ejército Nacional se adelantaron las actuaciones disciplinarias correspondientes. Asimismo, se tiene conocimiento de que la Procuraduría General de la Nación inició actuación disciplinaria por la noticia anteriormente mencionada”.