Suscribirse

Nación

Comandante del batallón de ingenieros del Ejército, en líos con la Fiscalía por presunta corrupción

La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió indagación contra el general Ricardo Roque, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 5:17 p. m.
Comandante del batallón de ingenieros del Ejército en líos con la Fiscalía por presunta corrupción.
Comandante del batallón de ingenieros del Ejército, en líos con la Fiscalía por presunta corrupción. | Foto: Archivo-API

SEMANA conoció que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió indagación en contra del actual comandante del batallón de ingenieros, el general Ricardo Roque, bajo la noticia criminal 187, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación.

Fiscalía abre indagación por presunta corrupción contra general del presidente Gustavo Petro.
Fiscalía abre indagación por presunta corrupción contra general del presidente Gustavo Petro. | Foto: API

En el documento en poder de SEMANA se lee: “Me permito comunicarle que la noticia criminal 187 seguida en contra de Ricardo Heriberto Roque Salcedo, en su calidad de brigadier general del Ejército, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación".

El documento de la denuncia que hoy enreda al alto mando militar advierte “presuntos hechos de corrupción en la contratación pública de proyectos de infraestructura militar que involucrarían a varios servidores públicos de las Fuerzas Militares. La denuncia, presentada por el señor Alexander Chala Sáenz, refiere un presunto esquema de corrupción que aparentemente habría permitido la adjudicación irregular de contratos de infraestructura militar en beneficio de una red de oficiales y suboficiales”.

Los funcionarios habrían intentado entorpecer los informes judiciales.
Fiscalía indaga a dos generales del Ejército por presuntos hechos al margen de la ley. | Foto: Mariano Vimos

En la denuncia se indica: “Desde 2015 hasta la fecha, bajo el liderazgo del general Roque, actual comandante del Comando de Ingenieros del Ejército, se ha consolidado una red de corrupción que ha facilitado el desvío de recursos públicos mediante la manipulación de contratos, sobrecostos en la construcción de infraestructura militar y el uso indebido de materiales”.

Así mismo, indica el documento en poder de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia: “Esta estructura ilícita se ha desarrollado a través de diversos proyectos adjudicados en el marco del Convenio de Colaboración 7211(13-075) de 2013 y del Contrato 001-245-2045 (12-12-2015)”.

El denunciante advierte: “Se evidencia que el general Roque, en su calidad de comandante de la Bring y ahora comandante del Comando de Ingenieros, ha permitido y coordinado la adjudicación de estos contratos en beneficio de una red de oficiales y suboficiales”.

Es de anotar que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió en los últimos días indagación contra dos generales del Ejército por hechos que se apartarían de los órdenes constitucionales de la institución militar.

Ejército confirmó que indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, es por denuncias de SEMANA.
Ejército confirmó que indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía es por denuncias de SEMANA. | Foto: Archivo

El segundo caso fue el del general Federico Mejía, quien es indagado por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir, por una supuesta alianza con grupos paramilitares en el departamento del Cauca.

Sobre Mejía, indicó el Ejército: “La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se inició con ocasión a la noticia publicada por la revista SEMANA, el día 4 de mayo de 2025, la cual fue de conocimiento público. De manera paralela, al interior del Ejército Nacional se adelantaron las actuaciones disciplinarias correspondientes. Asimismo, se tiene conocimiento de que la Procuraduría General de la Nación inició actuación disciplinaria por la noticia anteriormente mencionada”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hombre que disparó al aire en medio de un funeral y desató el pánico en el sur de Bogotá fue capturado por las autoridades

2. Popular cadena de supermercados en EE. UU. despedirá a 1.000 personas por recortes presupuestales. Estos son los puestos afectados

3. Horóscopo semanal del 15 al 19 de septiembre: momento para decisiones cruciales y confrontaciones no deseadas

4. Congresista de EE. UU. advierte que Maduro solo tiene tres opciones: “Que se largue, la cárcel o acabar en una bolsa plástica”

5. River Plate vs. Palmeiras: canal y hora para ver los cuartos de final por Copa Libertadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EjércitoFuerzas MilitaresMinisterio de Defensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.