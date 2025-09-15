Comandante del batallón de ingenieros del Ejército, en líos con la Fiscalía por presunta corrupción

SEMANA conoció que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió indagación en contra del actual comandante del batallón de ingenieros, el general Ricardo Roque, bajo la noticia criminal 187, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación.

Fiscalía abre indagación por presunta corrupción contra general del presidente Gustavo Petro. | Foto: API

En el documento en poder de SEMANA se lee: “Me permito comunicarle que la noticia criminal 187 seguida en contra de Ricardo Heriberto Roque Salcedo, en su calidad de brigadier general del Ejército, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación".

El documento de la denuncia que hoy enreda al alto mando militar advierte “presuntos hechos de corrupción en la contratación pública de proyectos de infraestructura militar que involucrarían a varios servidores públicos de las Fuerzas Militares. La denuncia, presentada por el señor Alexander Chala Sáenz, refiere un presunto esquema de corrupción que aparentemente habría permitido la adjudicación irregular de contratos de infraestructura militar en beneficio de una red de oficiales y suboficiales”.

Fiscalía indaga a dos generales del Ejército por presuntos hechos al margen de la ley. | Foto: Mariano Vimos

En la denuncia se indica: “Desde 2015 hasta la fecha, bajo el liderazgo del general Roque, actual comandante del Comando de Ingenieros del Ejército, se ha consolidado una red de corrupción que ha facilitado el desvío de recursos públicos mediante la manipulación de contratos, sobrecostos en la construcción de infraestructura militar y el uso indebido de materiales”.

Así mismo, indica el documento en poder de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia: “Esta estructura ilícita se ha desarrollado a través de diversos proyectos adjudicados en el marco del Convenio de Colaboración 7211(13-075) de 2013 y del Contrato 001-245-2045 (12-12-2015)”.

El denunciante advierte: “Se evidencia que el general Roque, en su calidad de comandante de la Bring y ahora comandante del Comando de Ingenieros, ha permitido y coordinado la adjudicación de estos contratos en beneficio de una red de oficiales y suboficiales”.

Es de anotar que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió en los últimos días indagación contra dos generales del Ejército por hechos que se apartarían de los órdenes constitucionales de la institución militar.

Ejército confirmó que indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía es por denuncias de SEMANA. | Foto: Archivo

El segundo caso fue el del general Federico Mejía, quien es indagado por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir, por una supuesta alianza con grupos paramilitares en el departamento del Cauca.