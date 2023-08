¿Cómo educar con inteligencia artificial? Descubra lo que dicen los expertos en la 10.ª Cumbre Líderes por la Educación de SEMANA

La inteligencia artificial está revolucionando a la humanidad, y el sector educativo no es ajeno a esta transformación. Óscar Rey, director de RedCol, señala que su influencia en el ámbito educativo puede llegar a ser tan profunda como en su momento lo fue la llegada de la televisión o del internet. De hecho, precisa que herramientas como ChatGPT ya existían de manera incipiente a través de evaluaciones automáticas, traductores y plataformas que por medio del juego fomentaban el aprendizaje. Sin embargo, los denominados chatbots han generado preocupación en el sector. Estos softwares, basados en inteligencia artificial, sostienen conversaciones en tiempo real y producen información sobre cualquier tema.

Para Maritza Rondón Rangel, rectora de la Universidad Cooperativa, las tecnologías, especialmente las de inteligencia artificial, deben ser vistas como grandes oportunidades. “ Debemos reflexionar sobre este recurso desde lo pedagógico, pensar cómo va a facilitar el aprendizaje del estudiante y cómo le va a ayudar al profesor ”. Así mismo, agrega que no se debe combatir el uso de herramientas como ChatGPT, sino involucrarlas en el proceso de enseñanza.

Con esta premisa coincide el director de RedCol, quien considera que es un error tratar de bloquear el acceso de este tipo de herramientas al mundo educativo. “ Es entendible que el docente sienta temor de ver cómo lo usan los estudiantes, porque claramente modifica la forma de enseñanza y del aprendizaje ”. Pero ya no es tan sencillo porque va más allá de las matemáticas y la historia, y se vuelve fundamental también en áreas como las artes, donde herramientas como Dall-e, por ejemplo, son capaces de generar imágenes con solo una frase.

“Hay un poder transformador de la práctica docente, en donde éste deja de impartir conocimiento para ser un acompañante de los procesos. Eso es lo que vamos a ver en el futuro”, precisa. Este tipo de herramientas generan, además, libertad en el proceso de aprendizaje y ya no necesariamente hay que ir al colegio, a la universidad o a un instituto de formación para aprender sobre alguna temática. No obstante, algunos de los riesgos que surgen con el auge de estas tecnologías son los plagios y el rezago de las instituciones educativas que no logren adoptar esos avances acelerados de la ciencia.