Compañero de residencia de Carlos Jaramillo se quebró su voz al recordar lo que vivieron: “Es 100 por ciento cierto cada sílaba”

También narró cómo comenzó a tener asma en medio de la angustia que sentía por los turnos y que muchas veces deseo estar hospitalizado para no tener que ir. “Antes de entrar a cirugía, me tenía que hacer una micronebulización. El neumólogo me incapacitaba, pero yo no podía faltar a mis turnos. Los tenía que cubrir a alguien y ¿quién los iba a cubrir?, pues mis compañeros de residencia. ¿Cómo los iba a dejar yo clavados haciendo turno cada tercera noche y no cada cuarta noche porque yo estaba incapacitado? Entonces lo que a mí pasaba es que deseaba que entrara en un nivel de baja saturación tan grave que me tuvieran que hospitalizar. Yo hacía mis turnos con bronco-espasmo”, contó.