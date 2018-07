El movimiento de Fajardo niega estar con Duque

Con bombos y platillos anunció Iván Duque la adhesión de “un sector de Compromiso Ciudadano seccional Bogotá” a su campaña. Esto significaría que parte del movimiento que ayudó a fundar Sergio Fajardo y que hizo parte de la Coalición Colombia le dio la ‘bendición’ al candidato uribista.

El respaldo que nos brinda hoy un sector de Compromiso Ciudadano seccional Bogotá, valida lo que ha sido esta campaña; una campaña sin agresiones personales, de ideas, de propuestas. #ConElFuturoNoSeJuega pic.twitter.com/ubZlSOTmo3 — Iván Duque (@IvanDuque) 12 de junio de 2018

Los votos de Fajardo - 4.589.696- son los más apetecidos de esta contienda. A Duque le podrían dar una victoria histórica, y a Petro la oportunidad de ser presidente y de derrotar al uribismo. Sin embargo, la adhesión que anunció Duque del sector de Compromiso Ciudadano en realidad no es tan representativa.

El pasado martes, Hernán y Luis Carlos Roncancio acompañaron a Duque al anuncio. “Esta decisión de acompañarlo a usted se da por una razón fundamental: porque queremos proteger a nuestro país, porque queremos defender las libertades ciudadanas y democráticas (…) con los cientos de ciudadanos que acompañaron a Fajardo en Bogotá, y que hoy no quieren acompañar la opción de Petro porque entendemos que Colombia se salva con Duque”, dijo Hernán Roncancio en el evento.

Hernán fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde en las pasadas legislativas, no fue elegido, y la campaña de Duque lo presentó como “originario de Compromiso Ciudadano”. Sin embargo, varias fuentes del movimiento de Fajardo le aseguraron a SEMANA que los hermanos Roncancio no pertenecen a Compromiso Ciudadano, sino que colaboraron en la etapa de recolección de firmas de la campaña de Fajardo.

“Los hermanos colaboraron en la recolección de firmas. Luego Hernán se lanzó a la Cámara por la alianza Verde, en ningún momento recibió el apoyo explícito de Compromiso Ciudadano. Es más, el candidato electo Iván Marulanda en algún momento consideró que Hernán era su fórmula a la Cámara por Bogotá, pero luego salió con una pancartas apoyando la pena de muerte, eso va en contra de unos principios básicos que es el respeto a la vida. En ese momento cortamos cualquier tipo de relación”, aseguró Martín Rivera, quien fue coordinador operativo de la campaña de Fajardo en Bogotá.

Además, Rivera asegura que una vez que Hernán Roncancio perdió la elección a la Cámara nunca regresó a Compromiso Ciudadano ni a la campaña de Fajardo. En el mismo sentido se manifestó Johanna Peters, coordinadora de la oficina de Fajardo, al ser consultada sobre los hermanos Roncancio.

En cuanto a Sandro Jiménez, otra de las personas que anunciaron su respaldo a Duque, las fuentes consultadas aseguran que sí pertenece a Compromiso Ciudadano y que incluso fue quien más recogió firmas para la candidatura de Fajardo a nivel nacional. “Sandro Jiménez fue coordinador de voluntarios de Bogotá, siempre trabajó muy duro. Pero como él mismo dijo se adhirió a título personal y no como Compromiso Ciudadano”, dijo Peters.

Efectivamente durante el anunció de adhesión a Duque, Jiménez aclaró que hablaba a título personal: “Venimos como fajardistas, como compromisarios, pero como personas libres e independientes, que queremos dar a título personal apoyo a la candidatura de Iván Duque. Creemos y confiamos en usted y sabemos que en sus manos el país puede avanzar”.

Esta no es la primera vez que desde la campaña de Duque se dice que hay apoyo de Compromiso Ciudadano a su campaña. Incluso, el movimiento ha salido a aclarar que no se han adherido a ninguna de las dos campañas y que no lo harán.

Ahora bien, lo que no se puede negar es que hay personas que a título personal que están con una campaña o con otra. Fajardo dejó en libertad a las personas de Compromiso Ciudadano para que eligieran entre Petro, Duque o el voto en blanco.

“Hay una gran mayoría que estamos con el voto en blanco, y de cada cinco personas, tres estarían con Petro y dos con Duque, de pronto. Pero de forma oficial el movimiento no está con ninguno, no lo vamos a hacer sacrificando el movimiento por esta coyuntura”, explicó Rivera, quien asegura que a Compromiso Ciudadano no ha llegado ninguna propuesta formal de ninguna de las dos campañas para una adhesión, pero que a él sí lo han buscado personas de las dos campañas para que los apoyen.

En Compromiso Ciudadano dicen estar “sorprendidos” por el anuncio de Duque, que a solo cinco días de las segunda vuelta dice que un sector del movimiento lo apoya, cuando tiene a su favor las encuestas. “No sé si sea una estrategia de campaña para confundir, o hay confusión, pero mi lectura es que quieren mostrarse cerca a nuestro movimiento por lo que representamos el 27 de mayo”, dijo Rivera.

Sin embargo, Duque dijo que respeta a Fajardo y que no pretende apoderarse de sus votantes ni de su liderazgo. “No pretendo arrogarme ningún espacio de liderazgo que tenga el doctor Sergio Fajardo con sus votantes, pero si hay personas que lo acompañaron y hoy deciden acompañarme, me honra porque además siempre he tenido respeto hacia él. Nos une el propósito de hacer de la educación un vehículo de transformación social en nuestro país”, aseguró durante el anuncio de adhesión.