Con patada voladora, mujer salvó a su pareja de una paliza; mandó a volar al contrincante

La violencia es uno de los temas que tiene muy intranquilos a la población, sobre todo a la colombiana, ya que ya no es seguro salir a ningún lado sin tener miedo de ser atacado, robado o insultado por cualquier acto de intolerancia.

Desde hace muchos años se conoce que la agresividad y la poca paciencia en el país es una situación que preocupa a muchos y que no escoge sus víctimas, es por esto que cualquier persona puede ser víctima de un ataque tanto verbal como físico en la calle.

Caso de intolerancia y violencia en Caquetá, en Semana Santa

Luego de que el hombre cayera al suelo, se levantó con ánimos de enfrentar a la mujer, pero con lo que no contaba era con que ella iba a poner una actitud fuerte con tal de defender a su esposo, quien había sido golpeado por él.

Mujer que defiende a su esposo de una riña con patada voladora se hace viral

“Esa mujer se merece todo lo bueno, qué buena patada”; “¿Dónde consigo una de esas?”; “Esas son las buenas. Defendiendo a su marido ante todo, aunque al llegar a la casa lo regañe en privado”; “Recogerla y llevarla sí rinde sus frutos, señores”; “Sin justificar la violencia, pero estos sí que son cambios en los estereotipos de género”; “Si no vas a pelar por mí así, no quiero nada”; “Esa patada voladora lo es todo, qué vieja más brava”; “Qué belleza de patada voladora”; “Esa mujer vale oro papá”; “Solo le faltó llevárselo cargado”; “Dios mío, pero Jackie Chan en acción. No la embarre mijo que lo que lleva es pata, le digo”; “Ni Gokú en sus mejores tiempos tiraba una patada voladora así”, y más.