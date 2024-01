Concejal de Neiva que se grabó con fajos de dinero y armas en líos con la justicia. Procuraduría le abrió investigación

De no creer: La Policía le estuvo pagando a una falsa médica por más de tres años. Ahora nadie sabe dónde está

El polémico video, que se divulgó por las redes sociales, muestra al cabildante neivano señalando la parte inferior del vehículo, donde, sorprendentemente, se vislumbran no solo más montones de dinero en efectivo, sino también armas de fuego. Vistiendo con una camiseta blanca, pantalón negro y gafas de sol, el concejal actúa de manera burlesca mientras exhibe la considerable suma de dinero.

Aunque el material visual ha desencadenado miles de reacciones, reproducciones y comentarios en las plataformas digitales , Abel Mendoza Vásquez aseguró que se trata de un video grabado hace ocho años y que se trata de un ataque político de sus contradictores. Además, no existen pruebas que confirmen si el concejal se encontraba bajo los efectos del alcohol durante la grabación.

“Ese video surge aproximadamente hace ocho años, cuando me dedicaba al tema empresarial y en mis viajes, pues uno transporta dinero en físico o a través de las cuentas, pero no tienen nada irregular. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué antes cuando no era concejal?”, dijo Mendoza el pasado 16 de enero en entrevista con Blu Radio.