Críticas de la senadora Aída Avella a la postura del presidente de la Corte Constitucional sobre la constituyente del gobierno Petro

La congresista reveló que durante una reunión con el magistrado Reyes le manifestó que “ había una Constitución para los anaqueles y los estudiosos de la Constitución, y había otra real, una que cuando uno va y se reúne con comunidades pobres, todo el mundo pide para un mercado que no hay, todo el mundo pide un trabajo que no hay, y está en la Constitución”.

La respuesta de la senadora se dio después de la intervención del magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, en medio del acto conmemorativo de los 33 años de la Constitución del 91. En medio de su declaración, el magistrado Reyes manifestó que la Carta Política actual en Colombia está viva, es joven y no se puede cambiar cuando ni siquiera se ha cumplido con lo que tiene plasmado.

“ ¿Cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio”, dijo el presidente de la Corte Constitucional.

La senadora Avella también indicó que “Colombia no puede seguir aprobando leyes inútiles que a lo último se convierten en inaplicables o para que el congresista figure, eso no puede seguir en Colombia. Esa es una inquietud que les dejó a los constitucionalistas, y ahí les solicito que miremos que decoramos las leyes”.

“El primer deber del gobierno es generar confianza. El gobierno tiene que entender que esto ha sorprendido a buena parte de la comunidad y si no se logra esa confianza, este esfuerzo puede resultar fallido”, dijo el senador de la Calle.

“La Constitución del 91 ha sido contrarreformada en aspectos esenciales, cito tres grandes temas vertebrales para la nación: a. La financiación de la educación pública. La contrarreforma le quitó más de 300 billones de pesos desde la primera contrarreforma. b. Una contrarreforma anuló los mecanismos para hacer una reforma agraria. c. La garantía de derechos universales no se ha cumplido en 33 años por transformar los derechos en simples mercados y negocios. La Constitución no ordenó ni el neoliberalismo ni la gobernanza paramilitar, que es lo que hemos tenido”, dijo el mandatario en sus redes sociales.