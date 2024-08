Daniel Quintero revela que tuvo que sacar a su familia de Medellín y se solidariza con Petro por Antonella que se va de Colombia

“Ayer me tocó sacar a mi familia de Medellín y hoy al presidente, a su última hija Antonella de Colombia”, escribió en su cuenta de X.

“Décadas eliminando al que pensara diferente ha dejado una huella en la derecha que se ve en sus formas: ojos que se estriñen por no poder matarnos de frente como lo hicieron en el pasado, cartas de padres acosadores para que saquen a nuestros hijos del Colegio como nos ocurrió en Medellín, drones volando sobre nuestras casas, y gritos a nuestras niñas”, comentó.

El exalcalde de Medellín no escondió su tristeza por las situaciones que deben afrontar sus hijos, que nada tienen que ver con las acciones o pensamientos de su papá. “Que duro es para un padre ver como el odio de unos villanos quiere aplastar el alma de nuestras niñas”, escribió.

Además, destacó la fuerza que se debe tener para poder enfrentar este tipo de contextos sin la necesidad de ir buscando venganza contra aquellos que cometen este tipo de hechos. “Que fuerza hay que tener para no dejar todo atrás o vengar a nuestras hijas acosadas y bulliadas por acosadores, psicópatas y perversos”, añadió.

Según contó el mismo Petro, en las últimas horas no ha estado en actos públicos debido a que está de “luto” porque su hija menor abandonará Colombia. “No me atreví a realizar actos públicos ayer, incumplí a un evento que era muy importante, pero no tenía la fuerza para pararme delante de un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando”, manifestó.