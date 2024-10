Defensa del expresidente Uribe manifiesta su gran preocupación y asegura que la jueza quiso “entrometerse” en la teoría del caso

“Ella (en referencia a la jueza) se estaba entrometiendo en la teoría de la defensa”, detalló el penalista al asegurar que en la audiencia celebrada el pasado 2 de octubre, la funcionaria judicial no escuchó las explicaciones presentadas frente a los hechos que rodearon la recolección de las copias originales de todo lo que se encontraba en los dispositivos móviles del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

“Yo tengo que determinar si voy a tener un perito para hacer necesito decir qué va a hacer y para qué lo va a hacer”, explicó el penalista. “Yo no puedo anticipar lo que no conozco. ¿Cómo yo enfoco, qué descubro y qué solicito no es algo que ella puedo decir”.