Desde el Concejo de Bogotá denuncian la presencia de una presunta red de explotación sexual en los barrios aledaños a Corabastos

El concejal del Centro Democrático Humberto ‘Papo’ Amín realizó una grave denuncia sobre una situación de presunta instrumentalización sexual de mujeres clandestinamente cerca de la central de Corabastos.

SEMANA contactó a Amín, quien reveló detalles sobre la situación que denunció. En primer lugar, señaló que el control político de ‘Emergencia social y criminalidad UPZ Corabastos’ dio pie a investigar a profundidad y presentar las problemáticas en el sector.

La problemática se estaría presentando cerca de la Central de Abastos, en los barrios aledaños. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Anteriormente, el concejal estuvo realizando trabajo de campo en los barrios aledaños a la Central de Abastos, donde la ciudadanía lo puso al tanto de la problemática. Cabe resaltar que Amín indicó que no se trata de Corabastos, sino de la UPZ Corabastos, las cuales son diferentes.

La Unidad de Planeamiento Zonal corresponde a los barrios que rodean la Central, tales como El Amparo, El Rosario y María Paz. Según lo revelado por el cabildante, fueron los propios ciudadanos quienes se acercaron a él para contarle detalles de los hechos que se estaban presentando, puntualmente en el sector que se conecta con la entrada 6 de Corabastos.

“Como bancada de oposición y, luego de hacer un trabajo de campo, los ciudadanos me pusieron al tanto. Se está presentando una problemática en la cual rifan relaciones sexuales con una mujer, junto con una botella de alcohol. Las boletas cuestan 30.000”, declaró Amín.

Uno de los mensajes que recibió el concejal Amín, en los cuales le dieron a conocer la problemática. - Foto: Suministrada a SEMANA

Además de las cifras que dio a conocer el cabildante, dejó al descubierto una práctica que realmente deja muchas más preguntas que respuestas: “Personas del sector me han informado a través de mensajes de audio y de texto que se están realizando sorteos o rifas, en donde el premio es obtener una relación sexual con una mujer, más una botella de licor; esta instrumentalización de la mujer en este caso y el flagelo de la prostitución en todas sus modalidades debe ser algo prioritario para las autoridades. No podemos permitir este tipo de conductas que atentan contra la integridad de las mujeres. Todo mi rechazo”.

La denuncia es bastante grave. El concejal indicó que lo que más le sorprendió de los hechos que se están presentando es que, además de ser una red de instrumentalización sexual, hay presencia de menores de edad. Este negocio, según lo contado por Amín, estaría relacionado con redes de microtráfico y delincuencia presentes en la zona durante varios años. La denuncia fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Estos hechos no son ajenos a la actualidad, sino que Amín recordó que la alcaldesa Claudia López estuvo al tanto de esto cuando estuvo en campaña, hace ya cuatro años. En ese momento, hizo presencia en el sector y enumeró todas las problemáticas que convergían al mismo tiempo. Por lo que aseguró, en palabras de Amín, que durante su administración gestionaría el lugar para que no se convirtiera en una ‘olla’, rodeada de microtráfico, prostitución y delincuencia. Empero, cerca a culminar su mandato, Amín indicó que no se hizo nada, por lo que le ha dado vía libre a los criminales para que sigan delinquiendo y realizando esta red de explotación sexual.

El microtráfico sería otra actividad ilegal presente en el sector, relacionada con la red de tráfico sexual. - Foto: Getty Images / Mate Gazso / EyeEm

El concejal indicó que la denuncia fue puesta en conocimiento de las autoridades, pero aún no han recibido respuesta. “Es muy difícil entender cómo existen rifas que instrumentalizan a las mujeres y que en sus alrededores haya un “cartuchito” como ellos lo llaman. También hay una zona de tolerancia y no vemos que realmente existan medidas eficientes para brindarles a los habitantes de los barrios El Amparo, María Paz y Concordia, entre muchos otros, la tranquilidad que tanto prometió la alcaldesa cuando fue candidata”, manifestó.

Por otro lado, el cabildante contó que el sector se encuentra bajo el control de organizaciones delictivas, tales como el Tren de Aragua, Los Camilos, Satanás, entre otras, por lo que la población está atemorizada.

“Rifar es un tema deplorable”, declaró Amín al indicar que todavía se encuentran investigando la situación, para obtener más información. Tanto así que están a la espera de adquirir una de las boletas, que sirva como evidencia de la problemática. “Hay personas que tienen miedo de contar”, señaló.

Humberto ‘Papo’ Amín dijo que cuenta con material de audio y mensajes de la ciudadanía, quienes le revelaron detalles de la situación.