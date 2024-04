Dura crítica de la Asociación de Usuarios de Sanitas por la intervención del Gobierno: “es una retaliación contra las EPS”

Según la Asociación de Usuarios Sanitas, la Superintendencia no cumplió con los requisitos previos sobre la vigilancia y control de las EPS. “¿Cuál es el camino previo a la intervención? primero un plan de mejoramiento, si este no funciona una medida de vigilancia especial y solo si esta última medida no corrige los problemas, se procede con la intervención, asunto que no pasó con la EPS Sanitas y se dio la intervención abruptamente”, manifestó al tiempo que señaló que la medida es una “retaliación”.