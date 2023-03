Economía de San Andrés en alerta roja. Estas son las soluciones que plantean desde archipiélago

Un nuevo SOS lanzaron desde el archipiélago de San Andrés y Providencia frente a la crisis que ha generado la reducción de vuelos que llegan a la isla con turistas que dinamizan la actividad de la que subsiste la mayoría de sus habitantes.

De 34 vuelos que aterrizaban a diario en el aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, llegaron a recibir sólo ocho, lo que denota que la situación en que se encuentra la isla cada día empeora, y los representantes de gremios y el gobernador ya lo han alertado en múltiples ocasiones sin haber recibido respuesta del Gobierno nacional.

Desde el Consejo Directivo de Pro Archipiélago, el expresidente de la Cámara de Comercio de San Andrés Camilo Hernández fue quien esta vez envió el mensaje de alerta. La crisis en la llegada de turistas a la isla que se venía presentando desde el pasado año en octubre y que se acrecentó este 2023 con la suspensión de Viva Air, podría generar otras crisis de carácter económico, laboral y de seguridad.

Cada vez son menos los vuelos que llegan al aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla foto Guillermo Torres revista Semana - Foto: GUILLERMO TORRES

“Se han hecho muchos acercamientos, empezando con una reunión hace más o menos un mes con el director de Aerocivil y más o menos ocho o nueve aerolíneas que asistieron a una reunión aquí en la isla, posteriormente se han ido, los representantes a la Cámara invitándonos a nosotros como gremios con el ministro de Comercio, con el ministro de Transporte, el ministro de Hacienda para buscar una solución pronta para la gran crisis que tenemos en la isla”, dijo Hernández.

De acuerdo con las cifras entregadas por el directivo de Pro Archipiélago, el 90 o 95 % de la población viven del turismo en la isla y a falta de visitantes, el trabajo formal y hasta el informal han terminado afectados.

“La economía del archipiélago está muy afectada, ya empezaron varios despidos, el tema social se complica porque se incrementa la inseguridad por falta de trabajo en el sector informal y en cuanto el tema de los ingresos a la isla como tarjeta de turismo, estamos hablando entre 450 y 500 millones de pesos que deja de percibir el departamento”, anotó el directivo.

Para este es sólo la punta del iceberg, las afectaciones del problema se ven mucho más a fondo en las cifras de posadas, servicio turísticos y en la ocupación hotelera, pues esta última no supera el 25 %.

“Los alimentos perecederos, por ejemplo, la mayoría vienen por vía aérea y como están limitados los vuelos, pues no hay la misma cantidad, el tema de transporte para remisiones médicas se complica porque no hay cupos. Es una crisis humanitaria de la cual se le ha hecho énfasis al Gobierno nacional por todas las instancias y no se ve ninguna solución”, anotó.

Con carteleras y cadenas humanas trabajadores de turismo protestaron en la isla - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

La solución que vienen planteando desde hace un tiempo las autoridades y los gremios es la misma y sólo piden al Gobierno nacional ser escuchados. San Andrés podría ser considerado, según indican, como departamento fronterizo (que lo es con siete países) y de esa manera el combustible bajaría su costo, teniendo esto repercusión en costo de vuelos para las aerolíneas y para los turistas.

“San Andrés por ser departamento fronterizo podría tener una excepción en el tema del combustible, la razón por la cual se quiere hacer eso es para que las aerolíneas vean que es rentable venir a San Andrés y puedan ofrecer unas tarifas más económicas y por ende aumentar las frecuencias, al haber menos vuelos, el precio del tiquete sube, [es] que estamos hablando de más de un millón por tiquete”, argumentó Hernández.

La frecuencia de vuelos ha bajado de manera abismal - Foto: Suministrada a SEMANA

La pandemia de covid-19 y el huracán Iota causaron estragos en la economía de la isla y ahora nuevamente atraviesan una noche oscura, por lo que piden respuesta urgente del Gobierno nacional.

“No se ha recibido una respuesta concreta, siendo que si con una voluntad política de trabajar al tema del departamento fronterizo y evitar ese costo del combustible podrían ayudar mucho a la gente de la isla. No vemos una respuesta rápida como se quiere y a medida que pasa el tiempo sin recibir esto se crece mucho más el problema para el archipiélago”, concluyó diciendo el directivo.

El decreto 1073 de 2015, que podría dar un respiro:

El gobernador de la isla, Everth Hawkins Sjogreen, explicó en diálogo a SEMANA en qué consiste el decreto 1073 de 2015 que trata el tema de departamento fronterizo.

“Nosotros, increíblemente, compartiendo frontera con siete países, somos el único departamento de fronteras que no está excluido del impuesto global al combustible, del pago del IVA. Inclusive tenemos una normatividad especial, que es la Ley 47 del 93, hay un Conpes 3805 que también tiene políticas claras, y la ley de fronteras que, aunque falta reglamentarla, necesitamos que nos tengan en cuenta”, explicó el gobernador de la isla.

De acuerdo con lo dicho por el gobernador, no sólo San Andrés es la afectada por la fata de turismo, Providencia también entraría en la zona de afectaciones por el impacto económico generado a causa del golpe a su mayor actividad de ingreso, pues parte del dinero que se recauda con la compra de las tarjetas de los turistas va destinado a esa isla.

“Providencia tiene en virtud del artículo 300 de la Constitución participación del 20 % de los ingresos corrientes del departamento y la tarjeta de turismo hace parte también de un componente tributario y no tributario en donde a Providencia le corresponde. Y nuestro mayor deseo es que en Anato Providencia se impulse”, anotó Hawkins.