Ejército abre investigación tras muerte de dos militares en medio de fuego amigo en Arauca

El mandatario local lanzó duras críticas conta el gobierno “nosotros en el departamento de Arauca estamos abandonados por el Gobierno nacional, que ha descuidado tanto la inversión social, lo que ocurre en el departamento, que es el cúmulo del descuido del Estado. Al ministro lo conocemos cuando hay una masacre en Arauca, va y hace un consejo de seguridad donde no escucha a nadie y no toma decisiones contundentes, y les han dado la orden a los miembros de la fuerza pública de reducir su accionar porque estos grupos estaban en mesas de diálogos”.

Añadió además que: “estos grupos se fortalecieron y tienen armamento, inteligencia y financiación, y están más estructurados que con otros gobiernos”. “Los grupos criminales tienen en jaque al Gobierno nacional por esa política de paz total que no funcionó y que no va a funcionar si no hay un presidente con carácter que se siente a negociar con los grupos al margen de la ley y que les pongan unas condiciones claras en el territorio”, añadió el mandatario.