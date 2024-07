Ejército responde con más tropa en el Cauca la arremetida terrorista de disidencias Farc; 5 militares fueron heridos en Argelia

Desplazamiento, confinamiento, terrorismo y miedo es lo que se sigue viviendo en el departamento del Cauca, donde las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco no cesan su accionar violento. En las últimas horas, en medio de enfrentamientos con la estructura Carlos Patiño, cinco militares resultaron heridos en zona rural de Argelia.

Sin cese al fuego

Al no mostrar acciones de paz, el gobierno del presidente Gustavo Petro optó por suspender el cese al fuego que había establecido con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco y mantener la tregua en las operaciones militares únicamente con los hombres de Alexander Díaz, alias Calarcá, antiguo socio de Mordisco.

“Van a estar en sectores de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Norte de Santander. Se deben concentrar. La mesa de diálogo que ha venido trabajando esas semanas logró llegar a ese acuerdo, que es importante, porque eso no lo hemos logrado ni con el ELN, ni con el Clan del Golfo, cuando tuvimos cese al fuego con ellos ”, dijo el almirante Cubides.

Agregó: “No es que vaya a haber departamentos completamente para los de Calarcá, no. Son sectores puntuales georreferenciados donde sabemos que ellos van a estar ubicados y tienen que permanecer allí”.

Así mismo, indicó el alto mando militar: “ En este momento no se han definido todavía. Es parte de la mesa de diálogos y los acuerdos que vendrán de aquí para allá en estos tres meses. Por eso la importancia es que en esos tres meses tiene que haber resultados para que el cese continúe”.

Frente a la no entrega de armas que anunció Calarcá en entrevista con SEMANA, dijo el comandante de las Fuerzas Militares: “Es el pulso de fuerzas cuando estamos negociando, usted se pone duro y usted anuncia cosas como para presionar al adversario, para que baje la presión y es precisamente por eso que este individuo (Calarcá) manifiesta que no va a entregar las armas (...), si en tres meses no hay ningún avance, el cese al fuego se acaba y vuelve la contundencia de las Fuerzas Militares”.