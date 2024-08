El cartel del pasaporte: citas a 100.000 pesos y funcionarios implicados; las pruebas del escándalo de corrupción que salpica a la Cancillería

El material audiovisual en poder de esta revista revela cómo se mueve el negocio a plena luz del día, en la calle y ante la mirada impotente de los usuarios que no han logrado conseguir una cita para sacar el documento. | Foto: getty images

El material audiovisual en poder de esta revista revela cómo se mueve el negocio a plena luz del día, en la calle y ante la mirada impotente de los usuarios que no han logrado conseguir una cita para sacar el documento. Sin embargo, los propios tramitadores involucran a funcionarios en todo este entramado.

El hombre parecía saber de más, explicó que en la actualidad no es fácil conseguir una cita después de las cinco de la tarde, como lo sugiere la propia página del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque “son 1.200 citas no más que dan diarias y hay dos oficinas donde sacan pasaportes. Yo creo que eso lo están manejando”.

En redes sociales y números de WhatsApp se realiza el trámite de las citas. La red está tan incrustada en la Cancillería que incluso señalan que el pago solo se debe hacer cuando esté confirmada la cita. Quienes no pagan se enfrentan a largas filas sin solución. | Foto: Suministrada a Semana API

“Nosotros cobramos 70.000 por la cita, usted me da sus datos y yo se la tengo mañana. Nosotros a las 5:00 p. m. no podemos hacer nada, toca a las 4:00 p. m. y me envía los datos porque tenemos otro contacto que hace eso. La garantía de nosotros es que le cobramos cuando salga del trámite”, dice el hombre que porta el chaleco.