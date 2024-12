Muchos de ellos ya han gastado sus ahorros o el dinero que tenían disponible en alimentación y arriendos para poder sobrevivir en esta época. Por esta razón no tienen suficientes ingresos o no tienen, en absoluto, para pagar un tiquete de regreso al país.

Para quienes no son de Bogotá la situación es aún más complicada porque si toman el vuelo humanitario deben, además, pagar el hospedaje en un hotel de la capital en el que pasarán los 14 días de aislamiento obligatorio. Estos deben ser de un listado que les entrega el Gobierno y los precios para el total de la estadía pueden estar entre 800.000 pesos y más de un millón, más los gastos de alimentación que no están incluidos en todos. Muchos logran conseguir el dinero para el vuelo, pero si no pueden pagar el hospedaje no pueden viajar.

Es el caso de Jennifer, Blanca, Íngrid e Israel. Las tres colombianas están atrapadas en el exterior y no cuentan con los recursos suficientes para comprar el tiquete de un vuelo humanitario. Israel logró regresar en un vuelo humanitario proveniente de Madrid el pasado 1 de mayo, pero ahora está consiguiendo el dinero para pagar el hospedaje para los 14 días de aislamiento obligatorio.