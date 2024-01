“El fallo del 2012 atenta contra nuestros intereses”: Juan Roberto Serrano, perito internacional desde La Haya, pide a Petro no negociar con Nicaragua

SEMANA: Usted ratifica que Colombia no debe cumplir el fallo del 19 de noviembre de 2012 de la CIJ por las razones que expuso en el estudio que entregó al gobierno nacional. Sin embargo, algunos en la defensa colombiana han argumentado que el fallo de la Corte es el triunfo de una política de estado de Colombia. Si Colombia ganó, ahora que el gobierno se propone dar cumplimiento a los fallos, ¿por qué usted insiste en no negociar con Nicaragua, si se acepta que la situación fue superada exitosamente?

Juan Roberto Serrano (J.R.S.): En las entrevistas tuve la oportunidad de presentarle a los colombianos un análisis y conclusiones de por qué Colombia no debe cumplir el fallo del 2012. Sin embargo, y como usted afirma, los que han pasado por el equipo colombiano ante la Corte, han presentado la versión de la historia de la Costa de Mosquitos y el Archipiélago de San Andrés y Providencia, que era desconocida y les tocó defender.

En su momento, pienso que los negociadores colombianos estaban seguros de que nuestro título, la Real Orden de 20 de noviembre de 1803, no iba a ser desconocido por la Corte y centraron las estrategias en torno al Meridiano 82°O. Pero, y digo, pero, es de observar que la Corte no recurrió al dictamen pericial provisto en su artículo 50 del Estatuto, para hacer una investigación objetiva sobre la titularidad que le permitiera resolver esta disputa de titularidad de modo imparcial y con conocimiento de situación. Por eso, considero que este proceder de la Corte, obliga a Colombia a improvisar y fundamentar su defensa en cuestiones en las que el mismo tribunal de justicia, no podía entender.