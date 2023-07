El general (r) Eduardo Zapateiro está indignado y se defiende de los ataques: “cuando cese la horrible noche alguien tendrá que ponerle orden a la nación”

E. Z.: Lo que no solo yo tengo claro, sino todos los colombianos sabemos; enlodar la imagen del general (r) Eduardo Zapateiro Altamiranda, no hay más que explicar. Hoy soy uno de los únicos militares que, desde mi retiro, ha venido criticando de manera profesional y sana todo lo mal hecho de este Gobierno con decoro, sin hacerle daño a las personas ni a todo lo que nuestro país superó durante el gobierno del presidente Iván Duque Márquez y todo su equipo de trabajo. Y hoy como general de la República en uso de buen retiro y como último comandante del Ejército Nacional, tengo la obligación personal, moral, institucional y constitucional de pronunciarme cuando la institución a la cual serví por 40 años está en amenaza, y con ello también la República. Mi preocupación es que las Fuerzas Militares tienen un deber constitucional y cuando “cese la horrible noche”… alguien tendrá que ponerle orden a la nación y cada quien tendrá que responder por acción u omisión. Mientras todo esto pasa, al general Eduardo Zapateiro nadie lo intentará callar, silenciar ni intimidar. Y no solo es el sentimiento de este general, ¡NO! Es el sentimiento de la mayoría de los colombianos (reserva, veteranos, familiares de militares, policías y sociedad civil), que muestran, por intermedio de concentraciones, marchas pacíficas y ejemplares, que defino como “movimiento cívico”, que estamos mal.

E. Z.: Pienso que hoy los colombianos han podido leer en las redes y demás medios de todo lo que se me acusa. De la desaparición del padre del destacado futbolista Juan Fernando Quintero, a quien, al lado de su madre, le conté lo que conocí de su padre y a él le quedó clara la historia. También de ser un general que se desprestigió lamentando la muerte de alias Popeye; sobre esto, puedo decir que jamás me ha alegrado la muerte de nadie, los muertos se los dejo a la Divina Providencia y, más bien, le pongo más cuidado a los criminales, bandidos y perversos que aún andan caminando y pensando permanentemente en delinquir. Especialmente aquellos que, después de estar en buen recaudo, salieron de las cárceles y fueron enviados a los territorios como “gestores de paz” y que, hoy puedo asegurarles a los colombianos que esto obedece a una estrategia y su interés es que estos criminales se desempeñen como “gestores de campaña”.

Finalmente, se me acusa de lo que irresponsablemente un “narcochofer” se atreve a decir y que tendrá que demostrar con argumentos, pues no puede basar su supuesta acusación en un simple testimonio de oídas a través del cual solo pretende dañar mi nombre y obtener beneficios jurídicos para evitar ser condenado por sus actividades criminales.

Pongo de presente que soy un defensor de la libertad en Colombia y, en este sentido, pretendo siempre colaborar con los medios de comunicación cuando soy requerido, como lo hice cuando fui inicialmente llamado para hablar sobre las más recientes e infundadas acusaciones en mi contra. Entiendo, sin embargo, que no siempre pueda publicarse la versión completa de mi respuesta, atendiendo a intereses mediáticos y no necesariamente políticos. Quiero terminar por dejarles claro a los colombianos que, después de nuestra gestión desde el sector defensa durante el gobierno del expresidente Iván Duque, cumplimos con la voluntad del pueblo colombiano y logramos que a todos esos bandidos y estructuras criminales les tocó salir a buscar refugio a otros países. Durante el período gubernamental, logramos ayudar a construir país desde distintas dimensiones, pero, todo lo logrado, hoy, lamentablemente, está siendo destruido. El país está abriéndole las compuertas fronterizas a estas estructuras criminales y permitiendo que, nuevamente, vengan a amenazar a los colombianos con seguir extorsionando, boleteando, desplazando, confinando, intimidando y asesinando a quien se les viene en gana. Y lo peor, un silencio impoluto de quienes vemos y vivimos en esta nación; dejando todo limpio a su paso.

E. Z.: Sí, así es, me han tratado de mostrar ante el país y el mundo como un general que anda detrás de un supuesto golpe de Estado, pero he negado estos rumores varias veces y aprovecho nuevamente para decirles a los colombianos y al mundo que hoy, el general Zapateiro, porque jamás dejamos de ser generales, y ciudadano colombiano, Eduardo Zapateiro Altamiranda, jamás se prestaría para semejante exabrupto, barbaridad o estupidez. Yo fui formado en un núcleo familiar liderado por un gran padre, médico de profesión, y una madre, de profesión, docente, que me enseñaron civismo. Durante mi formación, me enseñaron a amar a mi país, respetar la Constitución y a entender lo que es una democracia. Después, por vocación, quise seguir la carrera de las armas e ingresé a la “cuna de la ética”, la Escuela Militar de Oficiales General José Maria Córdova, donde fortalecí los conceptos con los cuales le serví por 40 años a mi amada patria ¡Colombia! Hoy insisto, y me excusan si soy reiterativo, a quienes realmente buscan conocer a este soldado, los invito a leerlo de manera detallada en el libro de su autoría, El honor del deber cumplido… Una vida construyendo país.