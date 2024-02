“El gobierno no apoya formas de autodefensa”: el duro mensaje del Ministro de Defensa a Fedegán por brigadas solidarias

“El Gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo, esa es una forma de autodefensa con la que nosotros no estamos de acuerdo”, esta fue dura respuesta del ministro de Defensa, Iván Velásquez, al presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, quien lanzó la propuesta de crear unas brigadas de seguridad solidarias para contrarrestar los homicidios, secuestros, extorsiones e invasión de tierras que están afectando a los ganaderos en varias regiones del país.