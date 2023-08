¿Por qué José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, considera la idea de reabrir los mataderos municipales en Colombia?

En medio de la discusión de si es buena idea o no reabrir los mataderos municipales, hay una voz importante y es la del gremio de ganaderos. Precisamente, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), se refirió al tema y le puso más ‘picante’ al debate.

Lafaurie sorprendió con su postura. Aseguró que no le parece mala idea reabrir los mataderos municipales, siempre y cuando se invierta en infraestructura y se sigan unas condiciones. En diálogos con El Heraldo, dijo que es “absolutamente válido para que los municipios de quinta categoría puedan tener una planta pequeña para sacrificio para consumo de los habitantes”.

Entretanto, todavía el Gobierno Nacional no ha emitido dicho decreto que autorizará los mataderos municipales. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el presidente Gustavo Petro cumplirá con la promesa que hizo el año pasado para abrir nuevamente los mataderos en todo el país y que en los próximos días estará listo el decreto.

“Creemos que hay mucha infraestructura que en los municipios pueden recuperar y que puedan ser suficientes para poder lograr un adecuado sacrificio con todos los elementos de salud pública. Especialmente sobre la base de que no se siga fomentando el abigeato y especialmente el sacrificio en potreros como lo estamos viendo ahora. Deben tener condiciones sanitarias mínimas y vamos a supervisar que el manejo y control de esos mataderos esté acorde a lo que nosotros vamos a sacar en esa resolución”, manifestó.

Álvaro Urrea (A. U.): el impacto es realmente mínimo. Estamos hablando de costos por aumentar la distancia de transporte, o el tiempo de transporte de los animales, un recorrido adicional que realmente, en un animal que pesa 500 kilos, no alcanza a tener un impacto de 2,3 %. Cuando la carne está doblando el precio, no hay correspondencia con la explicación de que se debe a que no hay mataderos públicos en los pueblos.