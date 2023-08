Chef, senadores y ciudadanos hablan de un “retroceso” para el país la reapertura de los mataderos cárnicos municipales

¿Críticas al Gobierno por parte de los chef?

´´ El sistema de sacrificio de los mataderos nunca ha garantizado la calidad e inocuidad de la carne destinada al consumo humano. No entiendo porque ahora, no representará problemas. Zoonosis, brucelosis, carbunco, leptospirosis, tularemia y tuberculosis es lo que viene para las clases menos favorecidas. Que retroceso tan hp cuando lo que se debe garantizar es la salud pública independiente del poder adquisitivo. Una medida del Estado facilista´´, manifestó Leonor.

¿Que dice la gente frente al tema?

´´No sabe Sra, que mucha gente no come carne hace dos años, porque los grandes mataderos o frigoríficos la exportan y sus precios no están a su alcance, eso no le parece retroceso? Cómo siempre critican solo porque es Petro quien toma la medida´´, dice el usuario @Henrrydelaossa.