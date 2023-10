“El petrismo es sinónimo de atraso y regresión”: Enrique Gómez, por retiro de proyecto de energía solar en Colombia

Ante esto, el excandidato presidencial Enrique Gómez, ferviente opositor del Gobierno del presidente Gustavo Petro , compartió la misma misiva de la mencionada empresa especializada en la producción de energía renovable. El político no estuvo de acuerdo con que pasara esto.

“Exceso de burocracia”

Por ahora, aunque se ve ‘salpicado’ el presidente Gustavo Petro con la postura de Gómez, no hay ninguna respuesta, por el momento, de parte del mandatario. No obstante, un internauta comentó que, desde su punto de vista, con el retiro de la empresa de energía renovable “se cae el discurso de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente”.

Se va otro proyecto de energía renovable del país por el exceso de burocracia que exige este desgobierno. El petrismo no solo es sinónimo de miseria y hambre, lo es de atraso y regresión. pic.twitter.com/a5s9jSx1MM

Causas del retiro de la empresa de energía renovable

Pero eso no es todo. Se hizo mención del Gobierno, ya que se dio a conocer que el pasado 8 de septiembre el Consejo de Estado anuló el marco regulatorio de la subasta de energía por su inconstitucionalidad.

“El Gobierno Nacional, a través de XM, mandó la instrucción de ejecutar las garantías de puesta en operación del proyecto por un monto de más de 4.600 millones de pesos, a pesar de los esfuerzos y comunicaciones enviadas para que esto no sucediera. La mayor responsabilidad de la no entrada en operación del proyecto, es la no otorgación de los permisos y licencias con la corporación regional, la cual incumplió los plazos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. Esperamos recibir el apoyo del Gobierno desde este asunto”, manifestó EDF renewables.