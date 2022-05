🔴 Elecciones presidenciales 2022 EN VIVO: Junto a su esposa e hijos, Federico Gutiérrez votó en Medellín

El d铆a decisivo para Colombia lleg贸. M谩s de 39 millones de ciudadanos est谩n habilitados para ejercer su derecho al voto en todo el territorio nacional e internacional, despu茅s del per铆odo de campa帽a pol铆tica m谩s tenso que jam谩s se haya vivido en toda la historia del pa铆s.

10:55 a.m. Federico Guti茅rrez vot贸 junto a su familia en Medell铆n

Federico Guti茅rrez, del Equipo por Colombia, vot贸 en el Colegio Inem Jos茅 F茅lix de Restrepo de Medell铆n. Junto a su esposa y uno de sus hijos, se acerc贸 a la mesa correspondiente y marc贸 el tarjet贸n.

10:05 a.m. Gustavo Petro vot贸 despu茅s de casi una hora de espera

Gustavo Petro, presidential candidate with the Historical Pact coalition, shows his ballot before voting during presidential elections in Bogota, Colombia, Sunday, May 29, 2022. (AP Photo/Fernando Vergara) - Foto: AP

En la Instituci贸n Educativa Marco Antonio Carre帽o Silva, apenas lleg贸 su hija mayor y nieta, el candidato presidencial del Pacto Hist贸rico ejerci贸 su derecho. Desde su llegada al puesto de votaci贸n, hubo m谩s de 40 minutos de espera.

鈥淐onf铆o en la sociedad colombiana, en su voluntad de cambio. Al final solo hay dos alternativas, es una elecci贸n relativamente simple: o dejar las cosas como est谩n en Colombia, lo cual en mi opini贸n es m谩s corrupci贸n, m谩s violencia, m谩s hambre, o cambiar a Colombia鈥, dijo Petro antes de votar.

10:00 a.m. Fiscal Barbosa llamar谩 a declarar al registrador

Votaci贸n del fiscal Francisco Barbosa. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El fiscal Francisco Barbosa anunci贸 que llamar谩 a declarar al registrador Alexander Vega por supuestas irregularidades de los jurados de votaci贸n en la pasada elecci贸n del 13 de marzo.

Barbosa resalt贸 que 鈥渃ualquier hecho de car谩cter delictivo que realicen en la Registradur铆a, por parte de los testigos electorales o jurados, tendr谩n responsabilidad penal鈥. Dijo que, para la Fiscal铆a, las elecciones no terminan hoy y que seguir谩n las indagaciones.

9:50 a.m. John Milton Rodr铆guez vot贸 en Cali

As铆 vot贸 John Milton Rodr铆guez en Cali - Foto: Prensa John Milton Rodr铆guez

El candidato de Colombia Justa Libres, John Milton Rodr铆guez, acudi贸 a las urnas en Cali acompa帽ado de su esposa y uno de sus hijos. El l铆der vallecaucano vot贸 en la mesa n煤mero 4 de la Instituci贸n Educativa Santa Cecilia, en el norte de la ciudad.

Rodr铆guez indic贸 que de no salir elegido, estar谩 dispuesto a trabajar de la mano con un candidato que resulte electo. Destac贸 que lo m谩s importante es que Colombia salga adelante.

9:32 a.m. Gustavo Petro ejercer谩 su derecho al voto

Gustavo Petro en el Instituci贸n Educativa Marco Antonio Carre帽o Silva. - Foto: Prensa Pacto Hist贸rico

Gustavo Petro, candidato del Pacto Hist贸rico, ejercer谩 su derecho al voto en la Instituci贸n Educativa Marco Antonio Carre帽o Silva, ubicada en la localidad de Puente Aranda. Asegur贸 que luego se dirigir谩 al Sal贸n Rojo del Hotel Tequendama, lugar en el que esperar谩 los resultados de esta jornada electoral.

El candidato, quien se encuentra con su esposa e hijas, est谩 esperando a su hija mayor, Andrea Petro. Ella llegar谩 con la nieta del l铆der del Pacto Hist贸rico, con el fin de votar en familia.

9:25 a.m. El candidato presidencial Enrique G贸mez vot贸 junto a su f贸rmula

Enrique G贸mez vot贸 en compa帽铆a de su f贸rmula vicepresidencial y su familia. - Foto: SEMANA

El candidato de Salvaci贸n Nacional, Enrique G贸mez, cumpli贸 su deber de votar en Bogot谩, acompa帽ado de su familia y de su f贸rmula vicepresidencial. Despu茅s aprovech贸 para lanzar una dura cr铆tica al registrador Alexander Vega, a quien le record贸 que no es cierto que las campa帽as est茅n tranquilas en esta jornada.

G贸mez dijo que ha sido una 鈥減esadilla鈥 el manejo de los temas relacionados con los testigos electorales, especialmente con la entrega de credenciales para ejercer la debida veedur铆a.

9:20 a.m. Vot贸 el fiscal Francisco Barbosa

A la Plaza Bol铆var, donde votan los m谩s altos funcionarios del Estado colombiano, ya se acerc贸 el fiscal general de Naci贸n. Francisco Barbosa, quien pese al fr铆o y la lluvia, lleg贸 a la mesa n煤mero uno. Este es el mismo lugar en el que el presidente Iv谩n Duque inaugur贸 la jornada electoral.

9:15 a.m. Atenci贸n: detonaron tres artefactos explosivos en Caquet谩 y Guaviare

El ministro de Defensa, Diego Molano, lidera el Puesto de Mando Unificado en Bogot谩. - Foto: Polic铆a Nacional

Aunque las elecciones se han llevado en el pa铆s de forma tranquila, el ministro de Defensa, Diego Molano, advirti贸 que se han presentado tres actos terroristas de menor nivel, en los departamentos de Caquet谩 y Guaviare.

En Caquet谩, en el municipio de Cartagena del Chair谩 se realiz贸 una detonaci贸n que no gener贸 novedad alguna.

Sin embargo, en Guaviare, en el municipio de El Retorno, un soldado result贸 herido por la detonaci贸n. En el mismo departamento, pero en la vereda La Catalina, tambi茅n se realiz贸 una detonaci贸n controlada.

9:12 a.m. Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, vot贸 en el Liceo Franc茅s

El punto de votaci贸n ubicado en el colegio Liceo Franc茅s, al norte de Bogot谩, es uno de los m谩s concurridos de la ciudad. Ya abrieron las 35 mesas en ese puesto. A las 9 de la ma帽ana vot贸 Alfonso Prada, jefe de debate del candidato Gustavo Petro.

De igual manera lo har谩n otras personalidades pol铆ticas en este punto clave. A pesar de la lluvia, la asistencia ha sido masiva desde muy temprano.

9:04 a.m. Polic铆a Nacional, firme con el Plan Democracia

94.400 miembros de la Polic铆a Nacional acompa帽ar谩n la jornada electoral que se adelanta este domingo. De estos 2.150 estar谩n concentrados para la atenci贸n de denuncias sobre delitos electorales para actuar r谩pidamente.

D铆a muy importante para nuestra democracia. M谩s de 94.000 polic铆as de la patria protegemos a los colombianos, y brindamos acompa帽amiento y seguridad en el marco del #PlanDemocracia2022. Solo en Bogot谩, 800 polic铆as acompa帽aron 80 caravanas para la entrega del material electoral. pic.twitter.com/n7jZU0XW2n — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) May 29, 2022

En el caso de Bogot谩, son m谩s de 10.500 los uniformados encargados del Plan Democracia, que esta ma帽ana tuvo una nueva fase con la distribuci贸n del material electoral. Y desde las tres de la ma帽ana se ha hecho acompa帽amientos las rutas de transporte p煤blico para que las personas puedan votar.

8:50 a.m. 鈥淓n orden p煤blico, todo fluye con normalidad鈥, seg煤n las autoridades

Desde las 3 a.m. m谩s de 800 polic铆as de la Metropolitana de Bogot谩 y de la sabana, acompa帽aron 80 caravanas de la Registradur铆a para la entrega del material, ocurri贸 con total normalidad. 鈥淢谩s de 94 mil polic铆as, desde anoche, protegiendo mesas, puestos, registradur铆as, sitios de escrutinio鈥, asegur贸 el Director de la policia. M谩s de 12 mil puestos de votaci贸n

Entre tanto, el registrador Alexander Vega afirm贸 respecto a las misiones de observaci贸n electoral que: 鈥淗ay m谩s de 500 observadores鈥, esto para dar un parte de tranquilidad a la ciudadan铆a.

8:15 a. m. Preocupaci贸n por la falta de una auditor铆a internacional

Los miembros de los diferentes partidos pol铆ticos manifestaron su preocupaci贸n por la falta de una auditor铆a internacional, con el antecedente de lo ocurrido durante las elecciones parlamentarias de marzo.

El candidato Gustavo Petro asegur贸 que 鈥渆sta era la mayor garant铆a鈥 que se ten铆a para evitar el fraude, mientras que el senador Armando Benedetti afirm贸 que este riesgo tiene en vilo a los miembros del Pacto Hist贸rico.

Igualmente, Miguel Uribe, del Centro Democr谩tico, manifest贸 que hay m谩s 鈥減reguntas que respuestas鈥 en este tema y que es muy dif铆cil poder confiar en las instituciones debido a lo que ha pasado.

El senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino afirm贸 que no es que no se haya podido contratar la auditoria internacional, es que no 鈥渟e quiso鈥 y eso genera serias dudas frente a la confiabilidad del proceso electoral.

鈥淓sas actuaciones son sospechosas porque hay una resistencia enorme a revisar los software, algo raro ocurre y hay gato encerrado en la organizaci贸n electoral鈥, asegur贸 Sanguino.

8:14 a. m. Sergio Fajardo vot贸 en Medell铆n

Votaci贸n Sergio Fajardo en colegio Inem de Medellin - Foto: David Estrada Larra帽eta

El candidato a la presidencia Sergio Fajardo ejerci贸 su derecho al voto acompa帽ado por los medios de comunicaci贸n y un grupo de simpatizantes. Vot贸 en el INEM Jos茅 F茅lix de Restrepo, en la ciudad de Medell铆n, en la mesa n煤mero 9, que es donde tiene registrada su c茅dula

8:13 a. m. Presidente Iv谩n Duque invita a la ciudadan铆a a votar

鈥淗oy participamos en una nueva jornada democr谩tica, nos unimos en las urnas, votemos con entusiasmo, con alegr铆a, sin odios, sin celos; esta jornada es un fortalecimiento institucional de nuestro pa铆s, tenemos una de las democracias m谩s antiguas y m谩s s贸lidas, porque cada 4 a帽os hacemos una transici贸n ordenada, en la que se cede el poder ante el destino marcado por los ciudadanos鈥, afirm贸 el mandatario.

Duque dijo que est谩n dispuestas todas las mesas en las que participar谩n ciudadanos de todos los rincones del pa铆s, y agreg贸 que 鈥溌u茅 viva la democracia! Y damos por iniciada esta jornada鈥.

8:10 a. m. 鈥淢e voy para la casa a dormir鈥: Rodolfo Hern谩ndez vot贸 en Bucaramanga

El exalcalde de Bucaramanga asisti贸 acompa帽ado de su familia y su equipo de gobierno, vot贸 en el colegio Santander, ubicado en el centro de Bucaramanga. El candidato asegur贸 que despu茅s de ejercer su derecho se iba 鈥減ara la casa a dormir鈥.

8:05 a. m. Con normalidad ingreso de primeros votantes

La Registradur铆a Nacional, a trav茅s de su cuenta de Twitter, anunci贸 que la apertura de los puestos de votaci贸n en el pa铆s se dio con total normalidad. All铆 trinaron: 鈥淓n total normalidad, se abrieron las urnas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la rep煤blica de 2022鈥.

#Atenci贸n | En total normalidad, se abrieron las urnas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la rep煤blica de 2022.



Consulta tu puesto de votaci贸n en el siguiente enlace 鉃★笍 https://t.co/KuoQ0mcKlE pic.twitter.com/XczPPPW9Bw — Registradur铆a Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 29, 2022

8:00 a. m. Apertura en los puestos de votaci贸n

A las 8:00 a. m. en punto, todos los puestos habilitados para las votaciones en el territorio nacional abrieron sus puertas a los ciudadanos para que ejerzan su derecho al voto.

7:53 a. m. Filas para ingresar a los puestos de votaci贸n

votaciones 29 mayo elecciones presidenciales corferias, filas para votar - Foto: votaciones 29 mayo elecciones presidenciales corferias, filas para votar

Ya hay filas en buena parte de los puestos de votaci贸n en el pa铆s. En Bogot谩, bajo la lluvia, ciudadanos elegibles al voto se forman para ejercer su derecho al voto desde las 8:00 a. m. Por ahora, no se reportan problemas de orden p煤blico en la capital del pa铆s.

Se conocen los lugares en los que los candidatos presidenciales ejercer谩n su derecho al voto. A las 8 a. m., Sergio Fajardo votar谩 en el Colegio Inem Jos茅 F茅lix de Restrepo en Medell铆n. En esa instituci贸n tambi茅n votar谩 Federico Guti茅rrez a las 9:00 a. m.

Rodolfo Hern谩ndez votar谩 a las 8 a. m. en el Colegio Santander, en Bucaramanga. Gustavo Petro, por su parte, votar谩 apenas abran las urnas en la Instituci贸n Educativa Marco Antonio Carre帽o Silva, en Bogot谩.

7:40 a. m. Claudia L贸pez se refiere a la jornada

De otro lado, la alcaldesa de Bogot谩, Claudia L贸pez, dijo que en la c谩rcel distrital todo est谩 organizado para que las personas privadas de la libertad tambi茅n puedan votar. 鈥淭odas las recomendaciones y alertas que nos presentaron los organismos de control, en particular la Defensor铆a y Personer铆a, fueron debidamente incorporadas y no tenemos ninguna novedad. Iniciamos el proceso electoral con plena y total tranquilidad鈥, afirm贸.

Respecto a los viajeros, a prop贸sito del fin de semana con puente festivo, la mandataria dijo que hab铆a operativos especiales de seguridad, 鈥減uesto de control de Polic铆a y Ej茅rcito y tambi茅n de Polic铆a de Tr谩nsito para facilitar la movilidad en todas las entradas y salidas de Bogot谩, porque hay muchos que entran a la ciudad a votar鈥.

Claudia L贸pez, alcaldesa de Bogot谩, habl贸 sobre la jornada electoral - Foto: Alcald铆a de Bogot谩

M谩s all谩 de todo eso, la Registradur铆a Nacional anunci贸 que los puestos de votaci贸n abrir谩n sus puertas desde las 8:00 a. m. y las personas que deseen sufragar deber谩n acercarse a las urnas antes de las 3:57 p. m., esto porque que los puestos de votaci贸n cierran a las 4:00 p. m.

Asimismo, si un ciudadano llega sobre la hora de cierre y no ha marcado su tarjet贸n segundos antes que sean las 4:00 p. m. no podr谩 votar, aunque est茅 haciendo la fila para que le verifiquen su n煤mero de c茅dula o est茅 a la espera de la entrega del mismo. Por eso, la instituci贸n ha recalcado estos dos 煤ltimos meses los horarios en los que las personas podr谩n votar en el pa铆s.

Es de recordar varios puntos importantes. Los colombianos que est茅n habilitados para el sufragio deben llevar 煤nicamente la c茅dula de ciudadan铆a o de extranjer铆a, pues los jurados de votaci贸n no est谩n autorizados para permitir que una persona con contrase帽a, u otro tipo de documento, vote.

De otro lado, en el tarjet贸n que recibir谩n los votantes, encontrar谩n ocho casillas con fotos respectivas de candidatos, pero solamente est谩n en contienda seis (Rodolfo Hern谩ndez, John Milton Rodr铆guez, Fico Guti茅rrez, Sergio Fajardo, Enrique G贸mez y Gustavo Petro), dado que Ingrid Betancourt renunci贸 a su candidatura y de igual manera lo hizo Luis P茅rez. Y la casilla disponible final es la del voto en blanco.

Al respecto, hay que tener en cuenta que el voto es v谩lido siempre y cuando sea marcado dentro de una casilla sin salir de los bordes y sin pasar a tocar otras casillas, ya que de ser as铆, el voto inmediatamente quedar谩 anulado.

驴C贸mo se puede marcar? De cualquier manera, es decir, se puede poner un chulo, una X, un asterisco, o hasta una palabra.

鈥淓l Plan Democracia avanza con normalidad. En las pr贸ximas horas se evaluar谩 si, a causa del invierno, puede producirse alg煤n cambio de puestos y mesas de votaci贸n en varias regiones de Colombia鈥, destac贸 el registrador nacional, a trav茅s de la cuenta de la instituci贸n en Twitter.

Seg煤n datos de la Registradur铆a, 690.367 personas fueron asignadas como jurado de votaci贸n, de las cuales 86.932 son jurados remanente, es decir, que pueden ser llamados en caso de que algunos de los citados no asistan por motivos de fuerza mayor.

De igual manera, la instituci贸n afirm贸, en cabeza del registrador Nacional, Alexander Vega, que 39.002.239 de ciudadanos podr谩n sufragar, de los cuales 22.111.908 son mujeres y 18.890.331 son hombres. As铆 las cosas, vale recordar que los menores de edad, ciudadanos privados de manera preventiva de su libertad y quienes hayan renunciado a su ciudadan铆a colombiana, no est谩n habilitados para votar.

Noticia en desarrollo.