Empresa de transporte Lolaya no operó hoy en Barranquilla tras amenazas del Clan del Golfo por el no pago de extorsiones

“La verdad es que la Policía y el Ejército creen que diciéndonos que esas extorsiones son de tipo carcelaria nos van a tranquilizar, cuando en años anteriores hemos visto como han matado a nuestros compañeros y hoy la problemática sigue igual”, dijo uno de los conductores que prefirió no ser identificado por motivos de seguridad.

El trabajador aseguró que aunque no tiene para comer prefiere pasar hambre a que lo asesinen en uno de los viajes que realizar entre Soledad y Barranquilla.

“Vea uno prefiere pasar hambre que trabajar porque a uno lo pueden matar y los que quedan sufriendo son nuestras familias. Lo que les dan es poco para poder sobrevivir y no es justo que a uno le toque trabajar para pagar las extorsiones a esas bandas que no brindan seguridad y no hacen nada porque a uno lo siguen atracando en los viajes”, agregó.