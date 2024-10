En el lugar equivocado: conjuntos residenciales en Bogotá se construyeron en una zona destinada para una vía, ¿habrá demolición?

Por su parte, la Secretaría de Hábitat manifestó que si bien la entidad no fue objeto de órdenes dentro del fallo, “le corresponde a la Alcaldía local de Engativá en ejercicio del control urbano, junto con las demás entidades demandas, verificar las acciones tendientes a la entrega de la zona sin ocupación alguna para el área destinada a la Avenida El Cortijo y determinar si la demolición es o no lo más viable”.

Cusezar le indicó a SEMANA que la antigua reserva vial correspondiente a la Avenida El Cortijo no podrá ser entregada en los términos de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que se cumpliría con un despojo que se materializaría con fundamento en un plano no definitivo y que no está vigente, “luego la orden de la sentencia del Tribunal del 25 de mayo de 2023 es imposible de cumplir física, topográfica y jurídicamente”.

Los afectados

Sin embargo, SEMANA conoció que no todos los compradores quedaron satisfechos con el proceder de Cusezar. “Yo alcancé a dar 100 millones de pesos, y siempre esperé hasta último momento a que me entregaran el apartamento, pero finalmente me tocó pedir que me devolvieran el dinero. Sin embargo, por los casi cinco años que ellos tuvieron mi dinero, no me entregaron ni siquiera un peso de interés. Jugaron con nosotros”, señaló a este medio Jainne Rozo.