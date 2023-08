En Honda, Tolima, niña fue al médico por dolor de muela y murió en la consulta

“A ella la había llevado a una cita particular. A las 4:00 p. m. llegué con ella al sitio, le hizo el procedimiento para sacarle la muelita. De una salimos para el hospital, me llevó en el carro de él. Llegamos al hospital con ella, la niña iba viva todavía. Ella entró viva al hospital, no pudieron hacer nada por ella, la niña broncoaspiró, se ahogó con la misma sangre”, relató en entrevista para R&T Noticias Azucena Triana, la madre de la víctima.