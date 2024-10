11:30 a. m. Presidente Petro interviene en la COP16

El presidente Gustavo Petro habló en Cali sobre cambio climático: “¿Qué se ha hecho con los dineros del petróleo? (...) ¿A dónde fue cuando es consumido por las grandes fábricas de la codicia? Si el petróleo y el carbón van a la atmosfera, morimos. En la fábrica de la codicia se está construyendo, no la riqueza del mundo, no la estabilidad, sino la muerte de nosotros mismos. Y la otra parte del petróleo se vuelve dólares y euros”, aseguró.

Para el Pabellón Colombia estarán las siguientes actividades: Del Acuerdo de Paz a la Paz Total y con la Naturaleza, Paz con la Naturaleza: Alianzas para la Conservación, Conversaciones: Naturaleza y territorio en las justicias transicionales, Declaración de Ecosistemas de Montaña de la Iniciativa Andina, Making peace with Nature through the effective indigenous and locally-led solutions from UNDP Equator Prize winners.