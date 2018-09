“Iván es Iván y el presidente Uribe, es el presidente Uribe”: mamá de Duque

Por Cristina Castro

SEMANA: ¿Hubo algún momento en especial en que usted dijera sobre Iván Duque, su hijo: “¡él va a ser político!”?

Juliana Márquez: Toda la vida. Desde muy pequeño, a Iván le interesaba la vida pública. Era un niño que veía noticieros, que aprendía de historia y que recitaba discursos de grandes políticos. Entonces, creo que siempre lo supe. Él, una vez muy pequeño, le preguntó a Dario Echandía: “¿Usted cuando era niño soñaba con ser presidente?”, y él le respondió: “No, mijo, yo no tenía esos arrestos”. En ese momento, Iván tenía unos 7 años y le respondió que él sí quería ser presidente de Colombia.

SEMANA: ¿Ese Iván Duque de 7 años es el mismo que cuentan recitaba discursos de Jorge Eliécer Gaitán?

Juliana Márquez: No solo de Gaitán. Él aprendía todos los discursos porque en la casa teníamos una colección de voces de políticos. A Iván le encantaba escucharlos y los repetía. Mi esposo tenía esa colección en la casa y eran como un tesoro. Nosotros teníamos todos esos audios en discos y después de escucharlos hablábamos mucho de quién era ese personaje y de ese momento histórico. Iván se aprendía algunos de memoria. Le gustaban los de Gaitán porque era un orador fantástico y hablaba de temas que enardecían a la gente. Más grande, aprendió por ejemplo unos de Roosevelt, y es una maravilla oírselos recitar. Esa colección de audios hoy la tiene Iván, es su joya.



Desde muy pequeño a Iván Duque le gustaba la historia y recitaba discursos de grandes políticos. Foto: Álbum familiar de Iván Duque

SEMANA: Su esposo, el papá de Iván, fue un hombre muy importante en la política, fue gobernador de Antioquia y ministro. ¿Cómo era la relación entre ellos dos?

Juliana Márquez: Iván tenía una lindísima relación con el papá, siempre la tuvo. Eran como cómplices de los temas que compartían, eran confidentes, leían mucho. Hay una foto que se publicó hace poco que deja ver esa relación que tenían. Iván debía tener unos 4 años, pero nosotros lo llevábamos de gira a todos los municipios. Siempre iba con su cobija. En un momento se cansó y su papá lo cargó durante toda la manifestación política. Hace unas semanas repetimos esa foto, pero era Iván quien cargaba a Matías.

SEMANA: ¿Y con su hermano?

Juliana Márquez: Son dos personas que comieron lo mismo y me salieron totalmente distintos. Iván siempre fue lector, entonces invitaba a Andrés a juegos con voces de políticos. Uno le contestaba al otro y la verdad era muy divertido verlos. Pero Andrés era más inquieto, le gustaban juegos como de molestar a otros, armar la guachafita. Tienen una relación muy buena y yo me siento muy orgullosa de los dos. Andrés vive hoy en Roma, pero para las elecciones ha estado aquí obviamente acompañándolo.



Iván siempre tuvo una muy buena relación con su papá y siguió sus pasos al comenzar una carrera política. Foto: Álbum familiar de Iván Duque

SEMANA: En la campaña ha salido una faceta de Iván Duque que muy pocos conocían: la de músico. Pero él cuenta que la ha cultivado desde muy pequeño. ¿Cómo empezó eso?

Juliana Márquez: Yo soy tolimense, toco tiple y guitarra, y mi abuela también. Yo creo que él sintió ese amor por la música en la casa. Al principio yo le daba clases, pero luego él me superó. Cuando tenía entre 14 y 16 años, armó un grupo. Lo terrible para mí era que los ensayos eran en la casa. Imaginese lo que era escuchar las mismas canciones todo el día a todo volumen. Recuerdo especialmente una de Hombres G que tocaron hasta la saciedad. Esa que dice “Sufre mamón Devuélveme a mi chica, O te retorcerás, Entre polvos pica-pica”. En esos momentos, yo siempre estaba regañando y pidiéndoles que se fueran a tocar a otra parte.

SEMANA: ¿Y cómo futbolista qué tal era?

Juliana Márquez: Esa sí era su locura porque el papá era futbolista, entonces jugaban todo el día. Era muy dedicado y era muy bueno. Se lesionaba con mucha frecuencia su rodilla, pero seguía jugando. Tal como lo hacía su papá, Iván recita divinamente todas las alineaciones y formaciones de fútbol, en todos los mundiales. Él sabe la posición de cada jugador, cuántos goles marcó… Y todavía juega muy bien. Así como jugaba con su papá, hoy lo hace con Matías, quien tiene 6 años. Antes de la campaña todo el tiempo, y ahora les toca en Fifa. Él es un papá increíble. Con Luciana (11 años) y Eloísa (4 años) tiene una relación también de mucha complicidad.

Aunque le apasionaba la música y el fútbol, siempre tuvo claro qué quería estudiar.

SEMANA: No tiene cara de haber sido un adolescente problema. ¿O sí?

Juliana Márquez: No. Él era un joven que tenía decisiones rápidas. Por ejemplo, nunca discutimos qué iba a estudiar. Él escogió su carrera y su universidad. Él mismo se matriculó, estudió y se graduó. Yo nunca me ocupé de él durante ese tiempo. Lo recuerdo estudiando mucho, los amigos lo molestaban porque no era parrandero y prefería quedarse leyendo o compartiendo con nosotros en la casa. Si salía era con su novia, una sola. Tenía mucho éxito con las mujeres, tuvo como tres novias, pero María Juliana siempre estuvo presente, desde que yo me acuerdo. Se conocieron en el barrio y duraron como ocho años de novios, él iba a recibirla cuando llegaba del bus y la visitaba hasta que se casaron. Se tienen un amor infinito.

SEMANA: ¿Cómo sería una presidencia con Duque?

Juliana Márquez: Yo creo que con Iván el país va a respirar un nuevo amanecer. Él es muy humano y le gusta mucho oír a la gente. Vamos a tener un nuevo estilo en la política. Creo que nos va a llevar a un mejor mañana.

Iván Duque y Maria Juliana Ruíz fueron novios durante ocho años antes de casarse.

SEMANA: ¿Qué siente usted cuando dicen que su hijo será un títere de Álvaro Uribe?

Juliana Márquez: La gente es libre de decir lo que quiera. Cuando un hombre es público, se expone a eso. A mí esos comentarios me afectan, me duelen, pero entiendo que se den. Respeto la opinión de la gente, aunque no la comparta. Iván es Iván y el presidente Uribe, es el presidente Uribe. Él es un gran consejero, un gran hombre y ha sido un respaldo maravilloso para Iván. Creo que sabe bien que Iván aporta algo nuevo que el país necesita.

SEMANA: ¿Y cuándo dicen que es demasiado joven para este puesto?

Juliana Márquez: Este es el único país del mundo en que la juventud es mala. Hoy lo que vemos en el mundo es que los jóvenes están llegando al poder, llegan limpios, frescos y sin mañas de esa vieja política que tanto daño nos ha hecho.