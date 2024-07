“Podrían llevarse esos hechos a la JEP, pero solamente esos hechos”

Yesid Reyes (Y.R.): Yo no conozco en detalle el proceso ni conozco el contenido de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia . La respuesta que le puedo dar frente a cualquier decisión de un juez es que yo presumo que las decisiones que toman nuestros jueces están acordes a la Constitución y la ley mientras no se demuestre lo contrario.

L.C.V.: ¿Cuánto puede durar este proceso?

Y.R.: Primero, hay que esperar que termine la fase de instrucción. Esa es una fase que en Colombia no tiene un término predecible. Puede durar seis meses, un año, dos años, cinco años, etcétera. Yo conocí investigaciones más largas de cinco años. Y después, si hubiese un llamamiento a juicio, es probable que esa fase de juicio dure también un año o dos o tres años.

L.C.V.: ¿Cuánto podría durar la pena máxima en caso de que se llame a juicio?

Y.R.: Por los delitos que está siendo investigado el senador, la pena máxima por cada uno de esos delitos es de 12 años de prisión. La pena total sería de un poco más de 12 años.

L.C.V.: ¿El tiempo que pueda estar en detención domiciliaria vale como pena cumplida?

Y.R.: Sí. Cuando las personas que han sido detenidas preventivamente terminan condenadas, la ley dice que ese tiempo que la persona estuvo detenida preventivamente se puede abonar como parte del cumplimiento de la pena. Como la medida de aseguramiento no es una pena, solo se aplica de manera excepcional y tiene una duración limitada en el tiempo; esa detención para la mayoría de casos, como regla general, no puede ir más allá de un año. Al año, el juez ya debería tomar una decisión sobre si llama a juicio o no a la persona. En caso de que no lo haya hecho, el caso debería seguir adelante con el acusado en libertad.