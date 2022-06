“Era monito, ojiclaro y gordito”: así describe la mamá a Rodolfo Hernández

En entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, Cecilia Suárez de Hernández contó detalles de cómo fue la infancia del candidato Rodolfo Hernández, quien se disputará el próximo 19 de junio, la Presidencia de Colombia con Gustavo Petro.

De acuerdo con una nueva encuesta presidencial de Guarumo, el ingeniero Rodolfo Hernández le ganaría a Gustavo Petro por una diferencia del 3 %, pues tiene una intención de voto del 46,4 %, mientras que el candidato del Pacto Histórico tiene el apoyo del 43,3 % de los encuestados.

Doña Cecilia cuanta que Rodolfo Hernández, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, era gordito de pequeño, monito, ojiclaro y obediente, aunque confesó que en varias oportunidades le pegó porque con el pasar de los años se volvió necio.

“Le estaba uno diciendo una cosa y seguía. Entonces, hasta que no le daba su ‘cuescazo’ no quedaba contento. Le quitaba el cable a la plancha y con eso le daba”, dijo doña Cecilia.

De joven, Rodolfo Hernández era algo parrandero y deportista, dice su mamá. Además, lo describe como honorable, confiable y soberbio, algo que le heredó a ella al igual que el gusto por acostarse a dormir temprano. “Se acostumbró a dormir temprano porque yo no lo dejaba en la calle. El abuelo mío me decía: ´Échelos a dormir, son las ocho de la noche´”, afirmó.

Cecilia Suárez de Hernández, la madre de Rodolfo Hernández, tiene 97 años de edad. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La madre del ingeniero también le contó a la directora de SEMANA que Rodolfo Hernández era estudioso e inteligente, pero nunca pensó que se interesara por la política.

“Le dije: ´No, le di estudio fue para ingeniero, no para político´. Y me dijo: ´No, es que yo quiero´. Le respondí: ´Usted verá, a mí no me venga a poner problemas de esos; usted no sabe lo que es la política´”, aseguró.

Además, explicó que cuando se enteró de que su hijo iba a ser candidato presidencial, lo primero que le preguntó fue si se había amañado.

“No, mijito, usted acaba su vida y nadie se lo agradece. Haga lo que se le dé la gana”, añadió.

Muy estudioso e inteligente, pero parrandero y noviero. Así recuerda doña Cecilia Suárez las anécdotas con su hijo Rodolfo Hernández, a quien también le 'cascaba': "Con el cable de la plancha le daba". #VotarPorRodolfoEs https://t.co/qVNMBSe82E pic.twitter.com/azubRPzSAi — Revista Semana (@RevistaSemana) June 4, 2022

“No me entra”: la mamá de Rodolfo Hernández se despacha contra Petro

En la charla, Cecilia Suárez también contó que se sorprendió con el paso de su hijo a la segunda vuelta y contó que no habló con él luego del triunfo electoral. “No, de la alegría se me olvidó hasta llamarlo (risas). No nos llamamos, y estas son las horas que no nos hemos hablado”.

Además, dio detalles sobre lo que opina sobre el contrincante que tendrá su hijo en la contienda por la Presidencia este 19 de junio, Gustavo Petro. “No digo nada porque no me gusta. No me entra, no siento gusto por él. No me gusta porque no le veo buenas intenciones con el pueblo. En un discurso trató de decir que, de lo que tenían las personas, él les quitaba una parte, y uno matándose trabajando para que un político le quite lo que uno trabajó. No, eso no es así”.

La mamá de Rodolfo Hernández tamnién opinó sobre los ataques de Gustavo Petro hacia Rodolfo Hernández.

“Envidia. Eso es envidia”, dijo, y recalcó que los colombianos deben votar “como quieran. Lo mismo me da, ellos verán”.

La señora Suárez también narró que su hijo fue noviero. “Sí, como todos los muchachos. Cuando veía que no servía la novia, le decía: ‘Mijito, esa no le sirve’. Él me decía: ‘Yo soy el que voy a casarme’. Le decía: ‘Bueno, cásese’. Y se casó bien”.

Cecilia Suárez de Hernández finalmente concluyó que Colombia tiene arreglo. “Según los mandatarios se arregla un pueblo”. Además, fue enfática en que la misión de su hijo será luchar contra la corrupción si llega a ser presidente.