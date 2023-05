Es la situación más grave desde la Constitución de 1991: fiscal general advierte las consecuencias de las declaraciones del presidente Petro

Una crisis sin precedentes cercanos generó lo dicho desde España por el presidente Gustavo Petro, quien se catalogó como el jefe superior del fiscal general, Francisco Barbosa. Fue tal la magnitud de lo dicho que el jefe del ente investigador aseguró que tomará medidas de fondo para proteger la vida e integridad de sus familiares.

En rueda de prensa desde el búnker de la Fiscalía General, Barbosa anunció que este hecho representa la violación más grave a la división de poderes establecida en la Constitución Política de la que se tenga memoria. “Atenta contra la independencia de la rama judicial colombiana”. Para Francisco Barbosa, lo hecho por Petro solamente puede calificarse como una “advertencia” que le hace el fiscal al general “para que obedezca” en todo lo que dice y que de no hacerlo habrá consecuencias.

Estas manifestaciones –aseguró el fiscal– lo que buscan es que incumpla las funciones que le estableció la Constitución Política de Colombia y que juró proteger en su posesión, y “obedecerle al jefe de Estado” frente a todo lo que diga.

El jefe del ente acusador manifestó que no está dispuesto a esto. “Me imagino que tendré consecuencias contra mi vida, muy seguramente, y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda sucederme a mí o a mi familia, o que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones”.

El riesgo también cobija a la vicefiscal general, Marta Mancera, quien comparte la posición que lo dicho por Petro en España le pone fin al Estado de derecho en Colombia, y que es el pilar fundamental de la Carta Política.

El presidente Gustavo Petro en declaraciones a los medios de comunicación colombianos durante su visita de Estado a España. - Foto: Presidencia de la República

“Lo que ocurrió el día de hoy es la situación más grave desde que está en vigencia la Constitución Política de 1991″, advirtió Barbosa. “Gustavo Petro no es el jefe de oposición de un país, es el jefe de Estado”.

El fiscal general cuestionó los trinos que publicó Petro después de sus polémicas declaraciones: “No sé si él los escribió o se los escribieron, porque no he visto la cara de él explicando esto, manifestó una serie de matices que no evaporan la gravedad de su declaración”.

Advirtió el jefe del ente acusador que las interpretaciones erradas del presidente sobre las competencias y la separación de poderes, dejan entrever lo que, con anterioridad viene alertando, “vientos de constituyente”, por eso le pide al primer mandatario que ponga la cara al país.

Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, desde Harvard. - Foto: Fiscalía General

“Eso es bueno para la democracia y a mí me gusta la democracia, la democracia se resuelve con argumentos y yo también estoy listo para dar todos los argumentos y defender con decencia lo que yo he hecho y lo que hemos hecho en esta Fiscalía en los últimos tres años y dos meses”, dijo el fiscal.

Hay un atropello a la rama judicial y a los funcionarios de la Fiscalía, por eso también advierte el fiscal que la misma contundencia que usa el presidente contra la rama judicial, no la tiene contra los criminales como el Clan del Golfo.

El fiscal Francisco Barbosa en la rendición de cuentas de la Fiscalía en Medellín. - Foto: Fiscalía

“Levantamiento de órdenes de captura a unos extraditables del Clan del Golfo cuando no había sustento legal y constitucional, buscando una obstrucción a la justicia con mi firma, donde yo hubiese firmado bloqueando esas extradiciones”, dijo el fiscal.

Hay una situación de riesgo para el fiscal, lo dijo, y para su familia, por eso tomó la determinación de sacar a su núcleo familiar del país. El estudio de una denuncia en contra del presidente lo hará en las próximas horas, mientras le pide a la Unidad Nacional de Protección que les garantice la seguridad a todos los funcionarios.