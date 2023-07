“Es una realidad construida desde el estudio, la preparación”: Carlos Antonio Vélez llenó de elogios a su hijo Luis Carlos tras su entrevista en SEMANA

A continuación, parte de la entrevista que Luis Carlos Vélez le entregó a SEMANA

L.V.: Yo no le diría ‘cuadrilla’ porque yo soy el alumno de todos esos profesores que tengo y me hacen muy feliz. Por ejemplo, Juan Lozano fue mi primer jefe de televisión cuando empezamos en Citytv, de hecho, el primero que me metió una ‘vaciada’ por mi mal comportamiento. He aprendido enormemente. Darcy Quinn, cuando yo llegué a trabajar a Caracol Televisión, era ya la superestrella y hoy tengo el privilegio de aprender, para mí es fantástico. Fernando Quijano es el director de La República, toda la vida lo he leído y me encanta poder aprender de él de temas económicos. Así que no es una ‘cuadrilla’, yo lo veo como ‘ellos son los profesores y soy un alumno’ que llega a tratar de interpretar muchas de las preguntas que tienen los colombianos. Me considero una persona que quiere aprender todos los días y creo que todos hacemos una gran conexión.