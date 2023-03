Esta es la camioneta que le recibió Nicolás Petro a un mega contratista de Villavicencio: chats prueban que él se movía en ella y que transportó a la ministra de Minas

Varios chats en poder de SEMANA fueron aportados por Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, y demuestran que el hijo del presidente sí habría recibido una camioneta Tahoe de manos de un megacontratista de Villavicencio. En una conversación de Day con Camilo Burgos, primo de Nicolás, se habla del tema.

Day: ¿Qué sabes de una plata que debe Nicolás?

Camilo Burgos: No, nada. Debe ser falso. Nosotros solo trabajamos con los amigos de la Tahoe. Recuerda que también han dicho de una plata de una EPS y todo eso es mentira. ¿Tú siempre vas a trabajar con Rai?

Day: No, no solo es con los amigos de la Tahoe. Son como cuatro más. Por eso me preocupa. Entre esos, un man que tiene fama de peligroso.

La camioneta Chevrolet Tahoe, negra, blindada, de placas JCZ 858, figura a nombre del megacontratista de Villavicencio Juan Manuel Sarmiento. Le fue entregada a Nicolás en agosto de 2022,

“Él recibe eso como un aporte de pronto a cambio de ayudar en contratación a ese señor, a esos señores. Por eso recibe la camioneta. Aunque haya dicho que la camioneta era alquilada, si yo voy a alquilar un vehículo, voy a un sitio de alquiler de vehículos. ¿Por qué fue a donde este señor que, además, es un megacontratista? No tiene lógica”, dijo Day Vásquez.

En otras conversaciones conocidas por SEMANA, Nicolás y Day hablan de la camioneta.

Nicolás Petro: Necesito que dejes las llaves de la camioneta, mi papá va el sábado a lo del diálogo regional, entonces estoy apoyando con mi seguridad a la ministra de Minas.

Day: Yo regreso hoy mismo o mañana en la mañana.

Nicolás: Entonces deja las llaves para que vayan a recogerla.

El hijo del presidente, en otro momento, le dice a su entonces esposa, el 25 de noviembre del año pasado: “La Tahoe es un carro particular, no es de seguridad y ese lo uso yo”.

SEMANA indagó y la camioneta aparece registrada en 2015 como campero, color gris tungsteno, con tipo de combustible gasolina y motor CGR184777, a nombre de una empresa llamada JMS Constructores, que sería de propiedad de Juan Manuel Sarmiento y se dedica a la construcción de vías, viviendas de interés social y tiene actualmente más de 40 contratos activos.

Uno de esos contratos, según el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Villavicencio, es por un valor superior a 13.000 millones de pesos con la Alcaldía de Castilla Nueva para la adecuación del acueducto. Tiene, además, contratos en otras regiones como Norte de Santander y Vichada.