Reacciones al escándalo: mientras el Pacto Histórico cierra filas para proteger al presidente, la oposición y los partidos se hacen mil preguntas por lo que está pasando con Nicolás Petro

Las explosivas declaraciones dadas a SEMANA por Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, en las que denuncia que el hijo del presidente Gustavo Petro habría recibido cerca de 1.000 millones de pesos de manos de personajes relacionados con la ilegalidad, tienen hoy a la familia presidencial en medio de un escándalo de inmensas proporciones.

En entrevista con Vicky Dávila, directora de esta revista, Vásquez aseguró que Petro Burgos habría recibido dineros del exnarco Santander Lopesierra, quien pagó 20 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, y del hijo del Turco Hilsaca. Estos recursos, al parecer, iban destinados a la campaña presidencial de Petro.

A pesar de que la mujer aseguró que el jefe de Estado no estaba enterado de los supuestos movimientos de su hijo y que los recursos no ingresaron finalmente a la campaña, los sectores políticos han puesto en duda que estos dineros no hayan llegado a su campaña y que el mandatario no tuviera conocimiento del tema.

Así lo consideró Carlos Fernando Galán, excandidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, quien calificó como muy graves las acusaciones: “Que la justicia opere y determine no solo si Nicolás Petro recibió esos dineros, sino qué hizo a cambio de recibirlos y qué decisiones del Gobierno han sido promovidas por él como contraprestación”.

Carlos Fernando Galán, exsenador.

Por su parte, Hernán Cadavid, congresista del Centro Democrático, se hizo una sola pregunta: “¿Entró la plata del narcotráfico a la campaña?”.

El exprecandidato presidencial Rafael Nieto también se refirió al tema y planteó varias inquietudes: “(Day) afirma que todo se lo contó a Petro (el primero de febrero). Y Petro, dice, quedó preocupado. Lo cierto es que no dijo nada. Se quedó mudo, esperando que nunca se supiera. Dirán que no tenía que acusar a su hijo. Pero ocurre que es el presidente, no cualquier ciudadano. ¡Debería haber denunciado!”, expresó.

Rafael Nieto, exprecandidato presidencial.

Del uribismo también se pronunció la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró que el jefe de Estado “sabía que se vendría algo contra él. Insisto. Petro, su hermano, su hijo y el comisionado para la paz deben aclarar lo del Pacto de La Picota”.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.

El denominado “Pacto de La Picota” fue un término utilizado en campaña por el excandidato Federico Gutiérrez para referirse al escándalo por las visitas del hermano del hoy presidente Petro a presos en la cárcel La Picota, a quienes supuestamente les ofrecía rebajas de pena a cambio de votos. Frente al escándalo que involucra a la familia presidencial, el excandidato Federico Gutiérrez dijo: “Todo se va destapando”.

Federico Gutiérrez, excandidato presidencial.

Por su parte, Carlos Fernando Motoa, senador por Cambio Radical, calificó lo sucedido como “bochornoso” y pidió crear una comisión de la verdad para determinar si hubo ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Un hecho que ha llamado la atención es que las críticas han venido incluso desde la propia coalición del presidente Petro, pues reconocen que esta tormenta tendrá devastadoras consecuencias.

Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, señaló que “este es un golpe para la paz total” y pidió que cuanto antes se sepa desde los ministerios “a dónde fue el hijo del presidente y a qué fue”. “Es un daño demoledor a la política alternativa el escándalo relacionado con el hermano e hijo del presidente Petro, tanto en el caso de los supuestos pagos en cárceles como la supuesta financiación que nunca llegó a la campaña”, aseguró Ávila.

Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde.

Entre tanto, el exsenador Gustavo Bolívar, uno de los nombres de mayor peso en el Pacto Histórico, si bien salió en defensa del presidente de la República, reprochó las actuaciones de Nicolás Petro. “Unos matándonos por la causa y otros viviendo de la causa. Pero no se desanimen, el país sabe quién es quién”, indicó Bolívar.

Gustavo Bolívar, exsenador.

Los sectores afines al jefe de Estado también salieron en defensa de la actuación del mandatario al pedirle a la Fiscalía que investigue a su hijo. “La coherencia es el elemento esencial de la legitimidad y de la autoridad moral. El presidente Gustavo Petro siempre ha dado ejemplo de coherencia en todas sus actuaciones”, indicó el senador Iván Cepeda.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático.

En el mismo sentido se pronunció el expresidente Ernesto Samper, quien aseguró que “la solicitud del presidente para que se investigue a sus familiares es un acto de transparencia, que lo honra, y debe ser correspondido por la Fiscalía”.

Ernesto Samper, expresidente.

Una de las mayores preocupaciones tras destaparse este escándalo es la seguridad de Day Vásquez, quien hace algunos días ya había denunciado amenazas.

Por eso, líderes políticos también han salido a pedir protección para ella. Una de las que hizo esta solicitud fue la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez: “A esta niña hay que protegerla en Estados Unidos. ¿Y ahora qué pondrán a hacer a las bodegas de sicarios en las redes sociales?”.

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta.

El concejal de Bogotá Rolando González también hizo este pedido, pero ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Les pido a las autoridades y especialmente a la UNP que le den toda la protección requerida a esta valiente mujer que se atrevió a denunciar varias pilatunas de la campaña de Gustavo Petro. Ojalá que Petro aclare qué es y qué no es cierto”, manifestó.

Rolando González, concejal de Bogotá.

Cabe mencionar que, en relación con esta polémica, Nicolás Petro sacó un comunicado en el que negó conocer a las personas con las que se le vincula: “No he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente. Al respecto, solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre”.

Un hecho que ha pasado desapercibido en medio de este escándalo es que, dos días antes de que se conociera esta información, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había ordenado la apertura de una indagación preliminar a la campaña presidencial de Petro por presuntas irregularidades en la financiación. Está claro que las declaraciones de Vásquez tendrán impacto en este proceso.

Pese a que el presidente Petro pidió investigaciones por estas denuncias, el escándalo ya sembró un manto de duda sobre si ingresaron o no dineros del narcotráfico a su campaña. Mientras tanto, esta fue la impactante frase de Day Vásquez al explicar por qué le dio la entrevista a SEMANA: “Es mi seguro de vida”.