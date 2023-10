Esta es la historia de Pilar Zamora, creadora de la Agencia Espacial de Colombia

En ese camino se ha esforzado por aprender de los grandes. Porque, movida por su curiosidad inagotable, terminó un día en un congreso internacional sobre el tema, en México, donde conoció a Elon Musk. ¿Cómo es posible que Colombia no esté en este congreso exponiendo sus retos en esta materia?, se preguntó. Es que en espacios académicos como este, dice, se abordan temas que para muchos aún suenan a ciencia ficción: cómo viajar a Marte, cómo serán las casas en la Luna y cómo modificar las plantas para que puedan crecer en la estación espacial internacional.“Ese mundo me encantó. Y advertí que no era ciencia ficción sino que puede impactar a un país en términos de su educación; entendí que la humanidad puede ser una civilización interplanetaria”, reflexiona Zamora.