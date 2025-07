Este es el demoledor salvamento de voto del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar frente al fallo que le quitó la competencia al CNE para investigar al presidente Petro

Como su nombre claramente lo indica, esta fue una decisión de consulta que emitió el alto tribunal. “No es una providencia judicial, dado que la Sala de Consulta y Servicio Civil no ejerce funciones jurisdiccionales”, enfatizó el magistrado Ibáñez.

En el tercer punto de su salvamento, el magistrado aseguró que contrario a lo que avisaba la ponencia, el hecho que el Consejo Nacional Electoral adelantara una investigación por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña, no representa una vulneración a sus derechos fundamentales.

Por esto, argumentó que no se ha producido ninguna decisión sancionatoria contra el presidente ni existe un perjuicio irremediable. Por lo tanto, no se cumple el requisito de subsidiariedad para que proceda la acción de tutela. “Lo que podría haber, o no, es una hipotética y conjetural afectación potencial”.