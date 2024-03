Este sería el catastrófico escenario que le espera a Bogotá, si se aprueba la reforma a la salud de Petro

G.B.: Sí, me preocupa mucho. En Bogotá y en todas las ciudades capitales y en cerca del 80 por ciento del país tendrían unas consecuencias complejas. La reforma tiene dos componentes importantes: uno, en el marco de la atención primaria. Ahí nos entendemos con el Gobierno, pero hay una dificultad, no se trata de un sistema de salud, sino de modelos de salud. Hoy tenemos una normatividad y una ley que permite hacer muchas cosas en el marco de la atención primaria y no se necesita una ley para eso. El mismo Gobierno está expidiendo resoluciones y decretos en función de lo que quisiera mejorar con la norma actual, y es bienvenido que lo haga, estamos de acuerdo, pero eso demuestra que no se necesita una reforma.