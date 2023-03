Exclusivo: la historia de alias El Pájaro, quien engañaba a la embajada de Estados Unidos para tramitar visas con carácter de urgencia

SEMANA obtuvo en exclusiva la interceptación telefónica en donde habla Darwin Elías Pájaro Guzmán, alias El Pájaro, con un supuesto cliente que lo buscó para que le ayude a tramitar una visa hacia a los Estados Unidos con carácter de urgencia.

El modus operandi de alias El Pájaro, según la Policía, consistía en radicar una solicitud de urgencia en la embajada de Estados Unidos, justificada con mentiras, con el propósito de que fuera adelantada la cita del solicitante.

En la siguiente conversación se puede evidencia según, dice la Dirección de Investigación Criminal, Dijin, la manera cómo alias Pájaro ofrecía agilizar las citas en la embajada de Estados Unidos.

Momento de la captura de alias El pájaro, por el delito de tráfico de migrantes. - Foto: Policía

Pájaro: Yo he hecho más de 100 visas a pura gente que no hace nada aquí, gente que no hace nada para ayudarlos, a puros guerreros, pura gente que está mamando, me entiendes, visa de turista y pa´lante. Que pasa ahora, que pasa ahora con las visas que las hijuemadres citas están lejos.

Cliente: Sí marica.

Pájaro: Las citas están muy lejos, están a tres años, entonces qué se hace ahí en ese caso. Primero, primero, primero, se aparta la cita para cuando a ellos se den la gana dártela, marzo, febrero del 2025 para eso están saliendo hoy, febrero del 2025.

Listo se aparta la cita y esa vaina vale 700 mil pesos, eso es lo que vale la cita, 700 barras. Ya listo, se apartó la cita, se la dieron para allá lejos, tres años, te quedas ahí, esperamos un tiempo prudente, yo antes no esperaba ni una semana, es más a los tres días zampaba una solicitud de urgencia, que tienes que viajar urgente y se la daban a la gente dar enseguida para 15 días.

Osea la repogramaban ellos mismos, son los que reprograman del 2025 ya, eso es si a ellos les da la gana de programartela, o sea de aceptarte esa solicitud, sino les da la gana ellos te mandan un correo y te dicen, mi hermano negado, tu solicitud ha sido negada, sigue intentando con tu cita del 2025 y cógela suave.

Erda te la negaron listo ya no puedes perder más na, ya quedas out de solicitud de emergencia ya, eso se mete una sola vez, hay opción de una sola vez, qué pasa…

Cliente: ¿Y qué tipo de solicitud sería?…

Pájaro: Compa,…buenas tardes, eso no es solicitud, es un escrito que yo hago…

Cliente: La redacción no tanto, sino cuál sería el objeto por el cual estarías pidiendo esa cita…

Pájaro: ¿El motivo, el motivo? el motivo es que un familiar tuyo que tengas allá se está muriendo, haya sufrido un accidente, esté muerto, lo vayan a enterrar, tenga cáncer, tenga una enfermedad brava, o sea algo que amerite una emergencia para tu ir a ver ese familiar. Otro lado que es una urgencia por ir a estudiar, por ir a trabajar, por ir a jugar fútbol, jugar beisbol.

Según la Dirección de Investigación Criminal, Dijin, este es el modus operandi de una organización criminal de Cartagena, dedicada a captar solicitantes de visa americana para diligenciarles el formulario DS160.

Dicha “asesoría”, consistía en diligenciar en línea los formatos e incluir en ellas datos falsos, como salarios, tiempo de empleo, intención del viaje y todo aquello que hiciera parecer que los interesados tenían intenciones legítimas de utilizar la visa para viajar temporalmente a los Estados Unidos y regresar después a Colombia.

“Pájaro llegó a elaborar solicitudes de citas de emergencia, soportando que los “familiares” se encontraban enfermos o que fallecieron en los Estados Unidos, información que sería falsa y de esta manera lograba engañar al oficial consular para la obtención de la visa americana sin el cumplimiento de los requisitos legales para su aprobación”, indicó la Policía.

Darwin Elías Pájaro Guzmán, fue capturado en el aeropuerto de Bogotá, al llegar en un vuelo que provenía desde Houston Texas como deportado, fue presentado ante un juez de control de garantías quien legalizó su captura y un Fiscal le imputó cargos por el delito de tráfico de migrantes, además fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario de la capital colombiana.