Exclusivo: las desalentadoras cifras del Ministerio de Defensa sobre la seguridad ciudadana, el hurto a personas se disparó en un 18 %

Los indicadores de la seguridad ciudadana no son positivos, o por lo menos así se puede ver en las propias cifras del Ministerio de Defensa, conocidas por SEMANA, sobre el comportamiento del crimen urbano en enero y febrero del 2023 con referencia al mismo periodo del 2022.

En este informe se observa un aumento de los hurtos a residencias, comercios y personas a nivel nacional en un 14%.

Estadística sobre el hurto común del Ministerio de Defensa. - Foto: Ministerio de Defensa

El informe señala que en los dos primeros meses del 2023, enero-febrero, se registraron 68.192 hurtos comunes, frente a 60.008 en el 2022, lo que representa un incremento de 8.184 casos, es decir un aumento del 14%.

En esta otra estadística del Ministerio de Defensa se aprecia un incremento del 18% en el hurto a personas.

Estadística sobre el hurto a personas del Ministerio de Defensa. - Foto: Ministerio de Defensa

De acuerdo con las estadísticas del Gobierno Nacional, en enero-febrero del 2023 se registraron 56.731 casos de atracos a personas, frente a 47.905 del 2022, es decir, 8.826 más, lo que significa un incremento del 18%.

En la siguiente diapositiva, conocida por SEMANA, se observa otro indicador negativo en la seguridad ciudadana.

Estadística sobre el hurto a residencias del Ministerio de Defensa. - Foto: Ministerio de Defensa

Según las cifras del Ministerio de Defensa, en enero-febrero del 2023 se registraron 5.583 hurtos a residencia, frente a 4.866, en el 2022, enero-febrero, representando un incremento del 15% en los robos a las viviendas en el país.

Primicia: se disparó el secuestro en el país en más de un 129%, en el 2023, ¿qué está pasando con la seguridad ciudadana?

Las cifras del Ministerio de Defensa en los dos primeros meses del 2023 son preocupantes, el secuestro extorsivo se incrementó en un 85%

Los indicadores del gobierno nacional en materia de seguridad ciudadana en los dos primeros meses del 2023, en comparación con el mismo periodo del año pasado, son alarmantes. En materia de secuestro extorsivo se evidencia un incremento del 85%, al pasar entre enero y febrero del 2022 de 27 casos a 37 en el 2023. Y frente al secuestro simple, la variación fue más dramática, al presentarse un incremento del 129%, al pasar de 7 plagios en el 2022 a 16 en el 2023.

Así quedó en evidencia en el consolidado total del Ministerio de Defensa y que conoció SEMANA.

Cifras del Ministerio de Defensa revelan un alarmante incremento de los secuestros en el país. - Foto: Ministerio de Defensa

En esta otra gráfica, el consolidado total entre enero y febrero muestra un incremento del 85% de los secuestros extorsivos en el país.

Cifras del Ministerio de Defensa revelan un alarmante incremento de los secuestros en el país. - Foto: Ministerio de Defensa

Dichas cifras se suman a otros indicadores negativos que ha presentado la estrategia de seguridad del gobierno nacional, como lo es la caída significativa de las incautaciones de toneladas de cocaína en el país en más de un 30 %, como lo reveló en exclusivo SEMANA.

El informe muestra que entre enero y febrero del 2022 se incautaron 121 toneladas del alcaloide, mientras que en el mismo periodo del 2023, la cifra fue de 74 toneladas incautadas, es decir, 47 menos que el año anterior.

Cifras del Ministerio de Defensa muestran una disminución del 39% en la incautación de cocaína en los dos primeros meses del año. - Foto: Ministerio de Defensa

La preocupante estadística hace parte de los reportes bimensuales del Ministerio de Defensa, en donde se puede observar cómo hay una significativa caída en la incautación de toneladas de cocaína al compararse los meses de enero y febrero entre el 2022 y 2023.

Los resultados son complejos, y desmentirían al Gobierno en el sentido que se dejó de poner el foco en la erradicación para concentrarse en la interdicción que, por las cifras, también está fracasando.

Las cifras oficiales muestran que mientras en el 2022, en los dos primeros meses del año se incautaron 121 toneladas de cocaína, en el mismo periodo del 2023 van 74 toneladas incautadas, lo que significa una disminución del 39 %. Es decir, que en el gobierno actual se han incautado 47 toneladas menos.

La noticia se conoce en medio de la información que obtuvo SEMANA sobre que en lo corrido del año el Ejército, no ha erradicado una sola hectárea de cultivos ilícitos en el país.

Es de recordar que en enero se conoció que la Policía no había erradicado una sola hectárea de cultivos ilícitos, lo que generó una gran polémica en el país y causó además el llamado de atención de los Estados Unidos, que ya en dos ocasiones han expresado su preocupación con la política antidrogas del gobierno del presidente Gustavo Petro, y seguramente la intranquilidad en este gobierno será mayor ahora que se confirma que desde las Fuerzas Militares también están parados, la erradicación también está en cero.

Cifras del Ministerio de Defensa muestran una disminución de más de un 90 en el programa de erradicación de cultivos de hoja de coca en el 2023. - Foto: Ministerio de Defensa

SEMANA conoció que en lo corrido del año la Policía ha erradicado 2.477 hectáreas de cultivos ilícitos, mientras que el Ejército, que también realiza esta labor, no ha erradicado ninguna hectárea este año. De acuerdo con cifras de la fuerza pública, en el 2022, en enero iban 2.983 hectáreas erradicadas, en febrero 6.919 y en marzo 8.102 entre todas las fuerzas.

De acuerdo con fuentes de las Fuerzas Militares, se están siguiendo los lineamientos del gobierno nacional, que ordenó hacer énfasis en la interdicción. Es decir, incautar la droga ya procesada por los narcos y atacar otros eslabones de la cadena del narcotráfico como las finanzas ilegales.

Sobre la no erradicación, en su momento el director de la Policía, el general Henry Sanabria, dijo que en enero era normal “que no hagamos erradicación”.

“En este caso, como tuvimos la necesidad de contratar porque no tuvimos vigencias futuras para garantizar la presencia de erradicadores. En el mes de enero de este año no hubo erradicación, la Policía Nacional no erradicó en enero”, explicó el general Sanabria.

Así mismo, señaló que, “queremos llegar a los sitios donde hay cultivos industriales, generar allí una protección policial para que no haya resiembra, eso nos garantizaría una reducción de un 10 % efectivo de hectáreas cultivadas con hoja de coca”.