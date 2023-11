Exclusivo: miembros del CTI habrían usado su condición de “agentes encubiertos” para traficar droga. Son los mismos que señalan a la vicefiscal. Demoledores testimonios los comprometen

C.L.: No, el carro era particular, un carro blanco.

C.L.: No recuerdo si eran diez mías o cinco, yo le di para que comprara para poderlo meter al tema, toda no era de él, había un poquito mío. Es lo que yo les dije a ellos, dijeron está bien, la única manera de yo dar credibilidad es que yo necesito también traer y meterme al cuento.

C.L.: Miren fechas, busquen la camioneta 950, en ese informe deben estar los peajes; yo me di cuenta porque ellos al ser ley y hacer un trabajo, supuestamente entre comillas, que decían una entrega vigilada y controlada de estupefacientes, pues todo era legal. Tenía que ser en carros oficiales, no creo que esa droga se pueda traer en un carro particular siendo una entrega vigilada y controlada.

Más adelante dice que ellos afirmaban que en las bitácoras que presentaban no iba a salir nada que los incriminara y que rompieron toda la papelería cuando sintieron “pasos de animal grande”. “Yo sabía que no iban a encontrar nada de nosotros. ¿Sabe por qué, viejo? Porque antes de que nos capturaran yo subí allá a la oficina donde ellos y estaban rompiendo una mano de papelería la hijueputa”, dijo.

Pese a que duraron años en esas andanzas sin que las autoridades detectaran la actividad criminal, finalmente fueron capturados y, por eso, buscaban afanosamente que Carlos Loaiza no los delatara. En la declaración en poder de SEMANA se escucha cuando se refiere a una carta, que fue recibida a través de su hijo, en la que le pedían no hablar nada sobre ellos.

“Cuando llama Pablo a mi hijo pa decirle que, por favor, que me dijera a mí, que tuviera en cuenta que esto era cosa de Fabio, que él nada que ver, que, por favor, no fuera a sacar estas cartas en el interrogatorio que porque le involucraba al hermano y que él bien enredado que estaba, para también involucrar al hermano”, contó Loaiza.

Narró cuando cortaron relaciones, según él, porque le robaron el dinero de 30 libras de marihuana. “Me dejé de hablar con un disgusto, con Pablo y con Carlos, un disgusto de 30 libras que no me trajeron (…) no me devolvieron ni la plata que había invertido, me dieron como 2 millones y algo, y ahí fue que rompí relaciones con ellos”.